Memo Remigi torna in Rai e chiede scusa, ma qualcosa non quadra: non ha mai chiamato Jessica per chiarire il malinteso

Noto cantante italiano con una lunga carriera alle spalle, nel 2022 Memo Remigi è stato protagonista di uno scandalo mediatico. Allontanato dalla Rai per poco più di un anno, ora rientra, ma con un dubbio. Ecco di cosa si tratta.

Nel 2022 era stato allontanato da Oggi è un altro giorno per aver sbagliato il posizionamento di una mano durante un abbraccio alla ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi. Il tutto durante una diretta a cui assistevano milioni di telespettatori. Come se non bastasse la bomba è esplosa sui social dove il video è diventato virale. Lo scandalo non ha avuto confini. Essere personaggi pubblici oggi non è facile. Bisogna abbinare rigidità nei comportamenti facendo compagnia a chi guarda i programmi con leggerezza e spensieratezza. Richiesto un talento davvero notevole. Chi è della vecchia guardia difficilmente si adegua. Prima del periodo del politically correct certi atteggiamenti erano accettati e sopportati. Oggi no.

Memo Remigi è stato messo da parte e oggi si tenta il recupero, operazione che a molti spettatori ha fatto storcere il naso. L’allontanamento dalla Rai ha avuto un impatto significativo sulla vita e sulla carriera del cantante. Ha avuto affrontare la gogna mediatica, ha dovuto fare i conti con le sue azioni, ma il suo rientro invece di mettere tutto a posto ha dimostrato che la ferita è ancora aperta e che non sono stati fatti i passi giusti per rimediare.

Il pubblico è difficile da convincere

Memo Remigi torna in Rai, l’apparizione avviene nel programma BellaMà, ospite di Pierluigi Daco. Nella puntata del 2 febbraio, Memo Remigi ha dichiarato di essere emozionato e ha paragonato il ritorno nel piccolo schermo al suo esordio di tanti anni fa. Ha colto l’occasione per scusarsi con il pubblico e con la Rai azienda, ha riconosciuto il passo falso e ha detto che è stato giusto pagare. Ha parlato del rispetto per le donne condannando il suo comportamento e quelli simili che un tempo erano diffusi. Oggi le cose sono cambiate e bisogna adeguarsi. Bisogna essere persone corrette nel lavoro. Il Grande Fratello tutto vede e tutto registra.

Memo Remigi avrebbe fatto ciò che era in suo potere per rimediare all’errore. Eppure le reazioni del pubblico sono state inaspettate. Tante critiche sul suo rientro, per molti affrettato, tanti dubbi sulla sua sincerità. Scetticismo, cautela e sostegno, si sono mischiati a dimostrazione di come il pubblico possa essere esigente, ma anche confuso. Anche il suo rientro, oltre all’allontanamento, ha scaturito dibattiti e il solito tam-tam sui social.

Memo Remigi torna in Rai ma con un neo

C’è una parte della vicenda che la Rai avrebbe trascurato e da qui probabilmente sarebbero nati i malumori del pubblico. La sua collega Jessica Morlacchi non è stata interpellata. Al pubblico è sembrato che mancasse la controparte in aula. Con tutte le serie tv ambientate nelle aule di un tribunale, siamo diventati sensibili a certi equilibri. Infatti, la Morlacchi ha potuto esprimersi solamente per sua iniziativa e sui social. Lei aveva detto di essersi sentiva insultata dal gesto ma aveva preferito non denunciare Memo Remigi perché lo aveva attribuito a un momento di confusione.

Ma la Morlacchi non ha mai ricevuto le scuse da Remigi nella maniera in cui si sarebbe aspettata. Cioè il cantante non avrebbe mai riconosciuto l’importanza delle emozioni che lei ha provato, si sarebbe concentrato solo sul pubblico e sull’azienda. Dalle immagini comparse sui social, si intravede Jessica Morlacchi delusa e per niente convinta, come se la chiusura del caso fosse ancora lungi dal venire. L’incidente si chiuderà prima o poi, ma si ha l’impressione che Memo Remigi debba fare un altro passo. Quale sia, lo sanno solo loro. Dipende dal rapporto che avevano prima che si verificasse l’episodio incriminato. L’amicizia è una brutta bestia certe volte, soprattutto tra colleghi che si disputando un posto in un palco.