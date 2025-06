Tutti impazziti per la dieta di TikTok, l’allarme della nutrizionista: è pericolosa

In molti sono rimasti stupiti dalla dieta che spopola su TikTok, tanto da iniziare a seguirla. La nutrizionista però ha messo tutti in allarme: ecco i rischi.

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione estiva, sono in molti ad aver iniziato la dieta per cercare di buttare giù qualche chilo, così da arrivare in forma per la settimana di ferie. Nell’ultimo periodo, però, girando sul web, è facilissimo incappare in un trend su TikTok che sta facendo discutere molti esperti nutrizionisti, stiamo parlando del Tiffany Plate.

È una moda che è stata inventata da Tiffany Magee, la quale non è assolutamente una nutrizionista, né un’esperta di alimentazione, ma è una normale ragazza con 2,2 milioni di follower su TikTok e 600mila su Instagram, proveniente da Tampa in Florida, la quale ha deciso di raccontare e monetizzare la sua storia di dimagrimento.

L’influencer ha raccontato attraverso i suoi social e gli ebook che ha pubblicato che tra il 2016 e il 2018 è riuscita a perdere più di 40 chili. La ragazza ha poi deciso non solo di mettere in piedi una linea di integratori per dimagrire, ma di creare il regime alimentare Tiffany plate, conosciuto più semplicemente come la dieta di TikTok, la quale sta raggiungendo gli utenti di tutto il mondo, compresa l’Italia.

Che cos’è il Tiffany Plate: i rischi della dieta di TikTok

Girando su TikTok è molto facile incappare in video di ragazze sedute in auto che mangiano un piatto con fiocchi di latte, cavoletti di bruxelles, uova sode, una salsiccia di pollo con senape e un frutto. Al di là del gusto, la nutrizionista e dottoressa Alice Cancellato ha sottolineato quali sono i rischi nel consumare quotidianamente un piatto del genere.

L’esperta ha spiegato che non è un piatto bilanciato e si tratta di una dieta iperproteica ricca di proteine animali, totalmente priva di nutrienti fondamentali come vitamine e carboidrati. Oltre a questo, si tratta di una dieta monotona, poco varia e ciò la rende poco sostenibile nel lungo periodo, perché il corpo non riuscirà più a sostenerla.

Cancellato ha spiegato che coloro che sono portati a seguire una dieta di questo tipo è perché sono alla ricerca di un dimagrimento, ma che potrebbero avere un rapporto già complesso con il cibo. Ha sottolineato anche che seguire diete prese online in modo superficiale potrebbe anche provocare dei disturbi del comportamento alimentare.

Come è stato fatto notare, il grande assente del Tiffany plate è il carboidrato, cosa che ci deve stare in tutte le diete equilibrate che prevedono sia micro che macro nutrienti. La nutrizionista ha spiegato quindi che la dieta di TikTok manda in tilt il cervello, proprio perché mancano i carboidrati, quelli che lei chiama “benzina del cervello”.