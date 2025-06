WhatsApp, svolta clamorosa per gli utenti: addio al numero di telefono

Per WhatsApp è arrivato il momento di una svolta clamorosa: da ora in poi potremo dire addio al numero di telefono.

WhatsApp si aggiorna periodicamente con l’introduzione di nuove funzioni, nell’intento di migliorare sempre più l’esperienza degli utenti e venire incontro alle loro richieste. L’applicazione non smette mai di sorprendere e, con l’ultima novità, è arrivata una svolta destinata a rivoluzionare un aspetto fondamentale.

Tutti noi usiamo quotidianamente WhatsApp per scambiare messaggi con amici, parenti, colleghi e conoscenti. È questa l’app a cui la maggior parte delle persone si affida per le comunicazioni e, ormai, avremo perso il conto di tutte volte in cui abbiamo scambiato il nostro numero di telefono con qualcun altro per non perdere i contatti.

Eppure questo gesto apparentemente innocuo può avere anche risvolti negativi per quanto riguarda la nostra privacy – basti pensare alle truffe e agli spam. In molti, inoltre, potrebbero essere riluttanti all’idea di lasciare il proprio numero di telefono ad una persona appena conosciuta.

WhatsApp, niente più numero di telefono: così aumenta la privacy ed è tutto più semplice

WhatsApp ha trovato una soluzione a tutte le problematiche legate alle condivisione del proprio contatto con altri utenti. Il servizio di messaggistica è pronto a rinnovare il suo sistema di identificazione garantendo una maggiore privacy e allineandosi con la concorrenza: l’app è al lavoro per introdurre il nome utente (già presente, da sempre, su Telegram).

Ne hanno parlato di recente gli esperti di WABetaInfo, che – testando una versione in anteprima di WhatsApp per iPhone – hanno notato la comparsa degli username in sostituzione dei numeri di telefono. Questa novità permette di aggiungere i contatti facendo una semplice ricerca per nome utente, senza dover necessariamente conoscere il numero di una persona.

Sul sito di WhatsApp c’è un regolamento sulla scelta dello username. Non potrà avere una lunghezza inferiore ai tre caratteri e superiore ai 30; dovrà contenere almeno una lettera (con ogni probabilità si potranno usare solamente le minuscole); non si potrà iniziare con “www” o terminare con “.com”.

Gli utenti potranno inserire qualsiasi numero da 0 a 9 e si potrà utilizzare anche la punteggiatura. Infine, non sarà possibile scegliere un nome utente uguale ad uno già in uso, come avviene negli altri social. In questo modo si mira a contrastare i furti d’identità e le truffe. Una volta trovato il proprio username, arriverà una conferma da parte di WhatsApp con un’animazione di coriandoli.

Il nome utente sostituirà il numero di telefono e, dunque, comparirà sia nelle chat private che in quelle di gruppo. Nel caso in cui uno user dovesse modificarlo, WhatsApp lo farà sapere in automatico ai contatti nelle conversazioni – così da assicurare una maggiore trasparenza. Per il momento non sappiamo quando verrà rilasciata la novità, ma secondo le fonti potrebbe accadere nelle prossime settimane.