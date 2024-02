Ricordi Antonella Ruggiero dei Matia Bazar? Segna queste date per riascoltare la sua incantevole voce

Ci sono melodie e voci indimenticabili che piacciono universalmente. Una cantante molto apprezzata continua ad essere Antonella Ruggiero. Scopriamo cosa fa adesso e dove possiamo vederla.

La musica accompagna l’evoluzione umana. È difficile immaginare un Mondo senza melodie da fischiettare, cantare, ascoltare. Si possono amare vari generi come la musica classica, rock, country, c’è chi è un appassionato di rap, trap o discomusic. Ricordiamo anche le arie d’opera e la musica sacra.

Tra le voci più belle d’Italia molti ricordano e continuano ad ascoltare Mina, Claudio Villa e altri grandi interpreti. Negli anni Settanta si è distinta una ragazza ligure che insieme ad alcuni validi musicisti fondò la band Matia Bazar. Stiamo parlando di Antonella Ruggiero. I successi del gruppo sono rimasti nella storia musicale italiana, ma ricordiamo anche gli apprezzamenti all’Estero.

La Ruggiero fu la voce solista dei Maria Bazar dal 1975 al 1989. Dopo una pausa e diversi viaggi iniziò per lei una splendida carriera da solista.

Canzoni indimenticabili

L’estensione vocale, la versatilità, la curiosità hanno portato l’artista ligure a cimentarsi in tanti generi. Ha infatti cantato musica sacra, opere liriche, canti alpini oltre a brani pop. Dopo le esibizioni a Sanremo insieme ai Matia Bazar è tornata al famoso festival della musica italiana varie volte. Ricordiamo infatti canzoni raffinate come Amore lontanissimo e Non ti dimentico.

Nelle serate di karaoke a casa o nei locali ci si cimenta spesso con hit come Stasera che sera, Solo tu, Vacanze romane. Quando c’è la puntata cover vengono eseguite anche in alcuni talent show. Nel corso degli anni ci sono stati pure remix di questi e altri successi dei Matia Bazar. Quello più recente riguarda Ti sento grazie a Bob Sinclair.

Ricordi Antonella Ruggiero dei Matia Bazar? Segna queste date di febbraio e marzo

Antonella Ruggiero si è esibita in questi anni da solista in tutta l’Italia. Gli impegni prossimi la vedranno riproporre una selezione del suo repertorio in alcune città.

Il primo appuntamento vede protagonista la voce della Ruggiero a Maiori, in provincia di Salerno. Il 16 febbraio 2024 presso l’Hotel Pietra di Luna l’artista ripropone i brani di Souvenir d’Italie del 2007.

Il 10 marzo l’apprezzata artista si esibirà a Caorle, vicino Venezia con Cattedrali, album del 2015.

Il 22 e il 23 marzo sarà la volta del Teatro Civico di Tortona, in provincia di Alessandria.

Ora ricordi Antonella Ruggiero dei Matia Bazar? Segna queste date per rivederla sul palco.