Le nuove generazioni ignorano chi sia, eppure Ivan Graziani è più attuale ora che 26 anni fa: la storia di un mito mancato troppo presto

Ivan Graziani, celebre cantautore italiano, continua a essere una figura unica e intrigante che sfugge a qualsiasi tentativo di categorizzazione. La sua eredità umana e artistica è custodita con cura dalla sua famiglia, in particolare dalla moglie Anna e dal figlio Filippo.

Anna Graziani, in un’intervista, ha affermato che l’organizzazione di Pigro, una rassegna tributo a Ivan iniziata 26 anni fa, è stata un processo naturale. Ha raccontato di come Pepi Morgia e il Premio Tenco abbiano contribuito ad aprire canali diversificati per rendere omaggio a Ivan. Il nuovo album, Per gli amici, è stato realizzato anche per questo motivo. Perché l’interesse intorno a Ivan Graziani è ancora miracolosamente vivo. Con grande cura, con i nastri in possesso, Filippo, figlio di Ivan, ha indossato i panni di produttore. Il suo intervento è stato come un restauro leggero, quasi occulto, che ha cercato di rispecchiare il volere originario di suo padre.

Filippo ha sottolineato la sua connessione unica con le canzoni del padre, avendo avuto l’opportunità di conoscerlo sia come artista che compositore. Il processo di produzione è stato descritto come un intervento di intelligenza artificiale che aggiunge quel tocco mancante per chiudere alcune canzoni. La famiglia ha esplorato i ricordi e l’archivio di Ivan per ricostruire il suo DNA artistico, mentre Filippo, fisicamente coinvolto, ha nascosto piccoli dettagli tra le tracce, aggiungendo elementi sorprendenti per gli ascoltatori.

Nuovo album per un artista che non è mai stato dimenticato

Le nuove generazioni ignorano chi sia, ma ascoltare Ivan Graziani così è davvero affascinante. Il figlio di Ivan, infatti, ha rivelato di essersi divertito a inserire sorprese nascoste nell’album, cioè segreti che aspettano di essere scoperti dagli ascoltatori attenti. Filippo ha una accentuata somiglianza vocale con suo padre, ha quindi utilizzato questo elemento a suo vantaggio. In alcune tracce, per completare le parti vocali, è ricorso alla sua voce. L’intero processo è stato un restauro d’amore, un omaggio al lato fumettista di Ivan Graziani.

Il nuovo album include registrazioni di provini difficili da datare, ma Anna Graziani offre un riferimento temporale, indicando che molti di questi brani sono stati concepiti quando Ivan iniziò a lavorare nel suo studio casalingo negli anni ‘80. Questa nuova produzione musicale rappresenta un regalo inaspettato, il lavoro è stato accurato e ponderato.

Le nuove generazioni ignorano chi sia Ivan Graziani e invece potrebbe ispirarli tantissimo

Il ricordo della moglie di Ivan Graziani va al Festival di Sanremo di cui parla in alcune interviste. Ivan non era fatto per le gare, ma l’esperienza fu positiva. Servì soprattutto a consolidare amicizie nel settore musicale, compresa quella con Mario Luzzatto Fegiz. I racconti della famiglia Graziani rivelano particolari sulla personalità di Ivan, evidenziando il suo spirito anticonformista in termini di immagine e il suo modo unico di affrontare la musica.

Agnese è una delle sue opere più celebri e racconta la storia di un amore impossibile con un tocco poetico e malinconico. Lugano addio è un brano che ha ottenuto grande successo e rappresenta un momento significativo nella sua carriera. Firenze (Canzone triste) è un altro capolavoro caratterizzato da testi intensi e da una melodia coinvolgente. Queste opere riflettono la versatilità e l’originalità del cantautore abruzzese, consolidandone il posto nell’immaginario musicale italiano. Ascoltare Ivan Graziani oggi è importante per diversi motivi. La sua musica, che sfugge alle categorie convenzionali, offre una miscela unica di narrazione, musicalità e autenticità. I brani inediti in Per gli amici regalano una prospettiva fresca sulla sua creatività, mostrando l’abilità che aveva il cantautore nel catturare la vita quotidiana in modo distintivo. Il suo lascito musicale potrebbe continuare a essere rilevante e ispiratore anche per le nuove generazioni. Che dovrebbero proprio ascoltarlo e scoprirlo definitivamente.