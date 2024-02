Un museo imperdibile per scoprire la Roma del secolo scorso: la visita ci lascerà letteralmente senza parole

Si trova a Trastevere e può essere visitato dopo una passeggiata nel cuore di Roma. Fare i turisti nella città eterna è sempre una delle cose più belle del mondo e si scoprono ogni giorno piccoli gioielli di cui non avremmo mai immaginato l’esistenza. Come questo museo.

Trastevere è uno dei quartieri più caratteristici di Roma e in questo quartiere si trova il Museo della Tabaccheria. È una vera e propria gemma nascosta che ci permette di viaggiare nel tempo e tornare nel secolo scorso. Questo museo non ci farà scoprire solo la storia di Roma ma dell’Italia intera. Aperto nel 2021, è curato dalla Federazione Italiana Tabaccai, FIT, possiamo tranquillamente considerarlo il risultato di una ricerca di archivio durata ben 15 anni.

Varcare la soglia del museo significa essere catapultati in un altro secolo. Un vero viaggio nel tempo per scoprire anni in cui le tabaccherie erano al centro dell’attenzione, punti di riferimento per la comunità. Possiamo ammirare insegne storiche introvabili, il percorso ci fa entrare dentro quella che è stata la trasformazione del paese. Dall’unità nazionale alla Repubblica, con tutte le vicissitudini del tempo documentate.

Oggetti preziosi

Un museo imperdibile per scoprire la Roma che non conosciamo. È questa l’ennesima perla che la Capitale è stata in grado di tirare fuori in questi ultimi anni. Grazie alla Federazione dei tabaccai italiani possiamo ammirare tantissime collezioni all’interno di 4 sale espositive. Oggetti raccolti negli ultimi anni, storie di vita ordinaria, di lavoro e lotte sindacali. Troviamo antiche bilance per pesare il sale, accendini che sono diventati oggetti di design, confezioni di sigarette. Ogni pezzo dell’esposizione ha dietro una storia incredibile.

Molto affascinante la collezione delle scatoline di fiammiferi che sembrano opere in miniatura. Le scatole hanno disegni vivaci e rappresentano scene storiche mai dimenticate. Come le gesta di Garibaldi, gli anni ruggenti del boom economico, i monumenti della nostra nazione che i turisti amano tanto ammirare.

Un museo imperdibile per scoprire la Roma che avremmo tanto amato

Il Museo della Tabaccheria non è solo un posto per rivivere il passato ma un centro per la conoscenza e la ricerca. Per questo sono state create esposizioni interattive, video e risorse online. È possibile approfondire la storia della tabaccheria italiana e conoscere avvenimenti che non immaginavamo e che riguardano la città di Roma o l’intero paese.

Il museo è aperto tutto l’anno ma è consigliabile visitare il sito e chiamare la numero indicato proprio nel sito per chiedere informazioni e capire se ci sono state variazioni. Anche per quanto riguarda il prezzo dovremmo chiedere informazioni, questi possono variare a seconda dei momenti dell’anno, delle categorie o delle agevolazioni. Per arrivarci è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici ed evitare l’ingombro del parcheggio. Il tram da prendere è la linea 8 e la fermata è Piazza Ippolito Nievo che si trova a pochi passi dal museo. In alternativa si può prendere la linea 3 e scendere alla fermata Ministero della Pubblica Istruzione, quindi fare 10 minuti a piedi.