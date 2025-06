Quanto guadagna il pubblico di Affari Tuoi? La cifra (esatta) al giorno

Affari Tuoi, non tutti sanno che il pubblico in studio viene pagato: i retroscena del game show condotto da Stefano De Martino.

Sono bastate poche puntate, a Stefano De Martino, per far cambiare idea anche ai più scettici. Il conduttore napoletano ha ricevuto un’eredità pesantissima da Amadeus, ma è riuscito a portare avanti splendidamente il lavoro del suo predecessore. Affari Tuoi si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico e continua a collezionare ascolti record, arrivando a superare anche il 30% di share.

Una trasmissione a cui Stefano ha dato la sua cifra, con nuova musica, nuovi motti e tanto divertimento. E non dimentica di interagire con il pubblico, come ha rivelato Lorenzo, un ragazzo che ha partecipato proprio al gioco dei pacchi come figurante. Come riportato da Biccy.it, il ragazzo ha parlato sui social della sua esperienza nello studio del programma Rai, svelando anche quanto ha guadagnato al giorno semplicemente facendo parte del pubblico.

Quanto guadagna un figurante nel pubblico di Affari Tuoi: svelata la cifra

Attraverso il suo canale di Tik Tok, uno dei figuranti di Affari Tuoi ha svelato alcuni retroscena del fortunato programma di Rai1. Rispondendo alle domande dei fan nei commenti, Lorenzo ha spiegato come, solitamente, una registrazione duri almeno mezza giornata, di solito dalle 13 alle 19. Nella stessa giornata si registrano tre puntate, ma il ragazzo spiega perché non è necessario cambiarsi d’abito al termine di ognuna.

“L’animatrice di studio dopo ogni puntata cambia i posti, così da non vedere le stesse persone negli stessi posti ogni sera”, si legge nei commenti Tik Tok riportati su Biccy.it. Secondo il racconto del figurante, le persone del pubblico, dopo una selezione, vengono chiamate per periodi di un mese circa, ma qualcuno rimane anche per più tempo. Quello che non tutti sanno è che il pubblico di Affari tuoi viene pagato.

“Pagano 30 euro lordi, ossia 26 euro netti”, ha confessato Lorenzo, che ha sottolineato: “Ti pagano per battere le mani e fare due balletti da seduto, niente male”. L’esperienza del ragazzo, insomma, è stata più che positiva e anche la sua idea di Stefano De Martino è migliorata dopo aver partecipato allo show: “È davvero bravo e simpatico, ammetto di averlo sottovalutato. Poi interagisce anche un po’ col pubblico”. Infine, un commento sulla veridicità del programma: “Le puntate anche viste dal vivo sono tutte reali e no c’è nulla di strano, però non mi fido completamente, è pur sempre televisione”.