Lo sai che con questa domanda la tua pensione viene ricalcolata ed aumentata con arretrati di 5 anni?

Farsi ricalcolare la pensione può essere molto conveniente se come sembra molte delle pensioni degli italiani sono sbagliate. Errori che sono nella maggioranza dei casi a sfavore dei pensionati.

C’è chi può godere anche degli arretrati fino a cinque anni. Il meccanismo con cui l’INPS eroga le pensioni è abbastanza particolare. L’INPS spesso tralascia alcune somme aggiuntive, anche perché non vengono erogate automaticamente ma deve essere il pensionato a richiederle. Inoltre, può capitare che una pensione sia liquidata senza tenere conto di alcuni periodi di contributi versati. Oppure che la prestazione sia stata liquidata prima dell’interruzione dei versamenti contributivi da parte dello stesso pensionato. Lo sai che con questa domanda la tua pensione può diventare più elevata? E soprattutto, lo sai che puoi godere di arretrati delle cifre non percepite in passato?

Una pensione al di sotto del trattamento minimo dell’INPS oppure una pensione troppo bassa può godere di alcune somme aggiuntive che, sempre l’INPS eroga i pensionati. Si tratta per esempio delle maggiorazioni sociali, tra cui c’è anche l’aumento al milione. Oppure dell’integrazione al trattamento minimo. Tutte somme aggiuntive sulle pensioni che gli interessati devono richiedere nel momento in cui, per condizioni reddituali, ne hanno diritto. Chi non ha mai provveduto a chiedere questi emolumenti aggiuntivi all’INPS sulla sua pensione, può richiedere il tutto presentando una domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali. In questo caso l’INPS andrà a ricalcolare la pensione adeguandola a quella effettivamente spettante per i mesi a venire. E se nella domanda di ricostituzione l’interessato indica i redditi degli ultimi anni, se questi erano utili a percepire l’integrazione anche per gli anni precedenti, ecco scattare fino a 5 anni di arretrati.

Cosa si può chiedere con la domanda di ricostituzione

La richiesta deve essere quella di Prestazioni Accessorie. Per esempio, nella domanda di ricostituzione si può chiedere l’aumento della pensione con il cosiddetto incremento al milione previsto dall’articolo numero 38 della Legge 448 del 2001. Oppure si può chiedere la maggiorazione sociale, il trattamento di famiglia e la maggiorazione per gli ex combattenti come previsto dall’articolo 6 della Legge numero 140 del 1985 e dall’articolo 6 della Legge numero 544 del 1988. Invece, per la ricostituzione contributiva, si può richiedere il conteggio di tutti i contributi non precedentemente usati per il calcolo della prestazione. Perché non erano presenti nell’estratto conto per le più disparate ragioni. O perché escono fuori da ricongiunzioni, cumulo e così via dicendo.