Letizia Ortiz e il colore rosso che porta fortuna: quando indossarlo o averlo in casa ci cambia la vita

Il colore rosso ha da sempre affascinato l’umanità, suscitando emozioni intense e spesso associato a simboli di fortuna, passione e energia. Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna, sembra avere una particolare predilezione per questo colore. In molti credono che la sua scelta di indossarlo o averlo in casa sia legata a una sorta di magia che cambia le vite.

Il rosso è spesso associato a concetti di buona sorte e prosperità in molte culture in tutto il Mondo. Nella cultura cinese, per esempio, il rosso è considerato un colore molto fortunato e viene spesso utilizzato durante le celebrazioni e i matrimoni per attirare prosperità e felicità. Mentre in molte culture occidentali l’abito da sposa bianco è tradizionalmente associato alla purezza e all’innocenza, nella cultura cinese gli abiti da sposa rossi sono considerati la scelta più auspicabile. Il rosso è simbolo di felicità e fortuna, indossare un abito rosso durante le nozze è un modo per augurare agli sposi una vita coniugale prospera e piena di gioia.

Oltre alla fortuna, il rosso è anche un colore che evoca passione ed energia. È il colore del sangue che scorre nelle vene, simboleggiando la vita stessa. Indossare o avere elementi rossi in casa può infondere un senso di vitalità e ardore nelle nostre vite, spingendoci a perseguire i nostri obiettivi con fervore e determinazione.

Il rosso in casa

Letizia Ortiz e il colore rosso, una storia che si ripete. Lei è nota per il suo stile impeccabile e sofisticato, spesso fa ricorso al colore rosso per completare i suoi outfit. Da abiti eleganti ad accessori chic, il rosso è una presenza costante nel guardaroba della regina consorte spagnola. La sua scelta di indossare il rosso potrebbe essere un’espressione della sua personalità forte e decisa, oltre che un modo per attirare positività e successo nella sua vita.

La regina Letizia Ortiz, ex reporter e ora icona di stile, ha in passato partecipato alla manifestazione per la consegna dei premi “Luis Carandell” Journalism Awards a Madrid. Durante l’evento, ha attirato l’attenzione con il suo elegante abito rosso ciliegia firmato Carolina Herrera. Questo abito su misura, indossato precedentemente nel 2018, ha enfatizzato la sua silhouette con una gonna a matita sotto al ginocchio, maniche lunghe e un piccolo taglio sulla scollatura girocollo. La sua scelta di riciclare questo abito ha dimostrato il suo stile senza tempo e la sua consapevolezza dell’importanza della sostenibilità nella moda.

Ma non è solo nell’abbigliamento che il rosso può influenzare positivamente le nostre vite, ma anche nell’arredamento domestico. Aggiungere tocchi di rosso alla nostra casa, come cuscini, tappeti o dipinti, può creare un’atmosfera accogliente e vibrante, oltre a portare fortuna e armonia nell’ambiente in cui viviamo.

Letizia Ortiz e il colore rosso che porta fortuna anche alle coppie

In molte culture, il rosso è anche considerato un colore di protezione contro il male e le energie negative. Si crede che indossare o avere oggetti rossi possa allontanare le influenze negative e garantire la sicurezza e il benessere. Questo aspetto protettivo del rosso potrebbe spiegare perché Letizia Ortiz sceglie di includerlo nella sua vita quotidiana. Come icona di stile, Letizia Ortiz ha curato ogni dettaglio del suo look durante un importante evento del 2023. Indossava un elegante abito in pizzo del designer Felipe Varela, perfettamente aderente e studiato per valorizzare la sua silhouette snella. La scelta del rosso rubino non è stata casuale, poiché questo colore è considerato un portafortuna per eccellenza, perfetto per inaugurare il nuovo anno con i migliori auspici. È interessante notare che il rosso è uno dei colori preferiti della regina, che lo indossa spesso e lo sfoggia con eleganza e sicurezza.

Il rosso è anche associato al concetto di amore e passione nelle relazioni. È il colore dell’amore appassionato, della connessione profonda e della complicità. La scelta di Letizia Ortiz di incorporare il rosso nella sua vita è anche un tributo alla forza della sua relazione con il re di Spagna, Felipe VI, e al legame indissolubile che li unisce. Così come il rosso simboleggia la passione e la vitalità nella vita di coppia di Letizia Ortiz, potrebbe anche ispirarci a coltivare relazioni amorevoli e appassionate nelle nostre vite.