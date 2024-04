È questo il terno maledetto del SuperEnalotto. I suoi numeri, nel 2024, non escono mai. Ed ecco su quali puntare

Il SuperEnalotto affascina per la sua capacità di regalare sogni. Anche se si dovrebbe parlare di illusioni visto che si vince molto raramente. Però, basta vedere il montepremi milionario per scatenare i giocatori. Ebbene, nel 2024, ci sono 3 numeri che non vogliono uscire. Ecco quali.

Le probabilità sono scarsissime, quasi impossibili, considerando che stiamo parlando di 1 probabilità ogni 622.614.630. Praticamente, verrebbe da parafrasare il Sommo e dire “Lasciate ogni speranza, o voi che giocate”. Eppure, il SuperEnalotto riesce a mantenere un fascino unico rispetto a tutti gli altri giochi, a cominciare dal Lotto.

Il suo montepremi, infatti, è veramente di quelli che ti cambiano non solo una vita, ma anche 2-3 e a tutta la famiglia, cugini compresi. Vincere più di 80 milioni di euro, ti fa vivere di rendita per almeno 3 generazioni. Peccato che sia quasi un’illusione anche se, prima o poi, a qualcuno toccherà. Ecco perché la ricerca spasmodica della sestina vincente non deve indurci a giocare più delle nostre possibilità. Altrimenti, si potrebbe correre il rischio di cadere nella ludopatia che è malattia grave, che non va sottovalutata.

È questo il terno maledetto del SuperEnalotto. Hai mai provato a giocare questi numeri nel 2024?

Fatta la doverosa precisazione, veniamo alle giocate del 2024, alimentare da un montepremi da far girare la testa. Ebbene, nelle tante estrazioni che si sono susseguite fino all’11 aprile, ci sono tre numeri che non sono mai stati sorteggiati. Una sorta di terno maledetto del 2024 del quale, forse, dovremmo tenerne conto. Quelli del bicchiere mezzo vuoto per non giocarseli. Quelli del bicchiere mezzo pieno, per puntarli con la speranza che “prima o poi dovranno pur uscire”.

Sono questi i 3 numeri che non sono mai stati estratti nel 2024, fino all’11 aprile

Quali sono questi tre numeri sfortunati? Si tratta dell’1, del 18 e del 65. Se, per caso, li avete nella vostra sestina che provate a puntare ogni estrazione, dovreste tenerne conto perché fino all’11 aprile non sono mai usciti come estratti. Insomma, è questo il terno maledetto del SuperEnalotto, nel 2024. Perfetto, ma se ci sono numeri che non escono mai, ne esistono altri che, invece, sono spesso estratti.

Quali? In realtà, si dovrebbe parlare di un numero solo che è già uscito ben 8 volte fino all’11 aprile e si tratta del 43. Poi, ce ne sono diversi a quota sei estrazioni come il 2, il 16, il 23, il 30, il 34, il 38, il 51, il 60, il 62, il 66, il 73, il 74, il 79. Insomma, di numeri fortunati ne avete diversi sui quali, magari, provare a puntare.