Vuoi risparmiare soldi prenotando le vacanze? Il 25 aprile si avvicina: ecco i trucchi dei travel blogger per spendere meno

Mancano 2 settimane al ponte del 25 Aprile e moltissime persone approfitteranno di questa occasione per partire. Oggi vogliamo svelarti pochi e semplici trucchi che ti permetteranno di spendere meno anche in occasione di viaggi nel cuore delle festività.

I prezzi di voli e hotel salgono parecchio in occasione di ponti e festività. Questo aumento dei prezzi viaggia in relazione all’aumento della richiesta di voli e hotel. Si tratta di un fenomeno molto comune soprattutto nel nostro Paese, ma molto meno all’estero. Proprio per questo motivo, moltissime persone preferiscono prenotare soggiorni in altri Paesi e in altre capitali europee.

Il 25 aprile è ormai alle porte, ma in realtà mancano anche poche settimane alle tanto agognate vacanze estive. Partire per tempo cercando le migliori offerte è senza dubbio la scelta più furba e conveniente, ma spesso non basta. Oggi siamo qui per rivelarti altri piccoli segreti che ti permetteranno di risparmiare anche più del 35% sul costo della vacanza.

Vuoi risparmiare soldi prenotando voli e hotel? La meta giusta è la chiave per risparmiare

Ci sono mete che sono più costose tutto l’anno perché sono uniche e non conoscono mai crisi. Anche quando i prezzi salgono alle stelle. Possiamo menzionare località come Santorini per la Grecia, oppure destinazioni paradisiache come Bora Bora oppure alcune capitali come Londra e Parigi. Tuttavia, se vuoi spendere poco prenotando il tuo viaggio, scegli mete meno turistiche ma altrettanto interessanti e favolose.

Esplorare luoghi meno battuti ti permetterà non solo di spendere meno ma anche di fare un’esperienza unica. Se ami il mare, punta sulle spiagge di Slovenia, Croazia e Albania. Per le città d’arte, scegli Palermo, Pisa e Napoli, mentre in Europa Lisbona, Praga e Siviglia. Qui voli e alberghi possono costare anche il 35% in meno rispetto a destinazioni come Roma, Venezia, Londra e Parigi. Infine, scegli una meta che non richieda il visto turistico: per ottenerlo potresti spendere fino a 200 euro in più a persona.

Parole d’ordine: flessibilità e leggerezza

Vuoi risparmiare soldi prenotando le tue vacanze? Non fissarti su una data e un’ora precisa e possibilmente scegli voli in settimana. Un volo nel fine settimana può costare quasi il doppio rispetto agli altri giorni. Usa siti e applicazioni come Skyscanner, Booking e Trivago e, confrontando i prezzi, potrai trovare ciò che cerchi a prezzi accessibili. Infine, impara a viaggiare leggero: pochi bagagli significa spendere poco. Con l’arrivo della bella stagione è più semplice. Conviene partire con poche cose e poi spedirle a casa che acquistare il bagaglio in più da aggiungere al biglietto.

Partire d’anticipo o viaggi last minute?

I momenti migliori per prenotare le vacanze sono quelli di bassa stagione: ottobre e novembre, febbraio e marzo. Cerca dunque di non organizzarti all’ultimo. Tuttavia, aspettare le offerte last minute potrebbe farti risparmiare moltissimo. Troverai voli low cost a prezzi davvero stracciati per una miriade di mete. L’unica pecca è che hai poco tempo per organizzare il tutto, ma la convenienza è assicurata. Prima di prenotare cerca sul web sconti e codici sconto stagionali: se ne trovano moltissimi, soprattutto se sei un nuovo iscritto.