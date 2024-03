5 luoghi insoliti e poco costosi che puoi visitare in Europa nel tuo prossimo viaggio primaverile

In Europa, oltre ai classici tesori culturali e naturali, si nascondono anche altri luoghi che offrono esperienze uniche e affascinanti da vivere assolutamente. Attraverso paesaggi surreali, musei fuori dal normale e riserve naturali, possiamo scoprire l’altro lato del continente. Divertendoci e risparmiando.

Da dove partire se stai organizzando il prossimo viaggio di primavera? Hai mai pensato alla Boemia settentrionale? Lì si trova la Valle dei Giganti, che è uno spettacolo della natura. Ci sono colonne di basalto enormi, mai viste, e un paesaggio che sembra uscito da un racconto fantastico o da un film fantasy. Le rocce sono il risultato di un’attività vulcanica di milioni di anni di erosione e per chi ama natura e fotografia c’è solo di che godere. Nelle città di Liberec e Harrachov si trovano alberghi economici e ristoranti che cucinano un ottimo gulasch e i buonissimi drumplings. Appuntati il nome dell’Hotel Perla Jizery, ha le camere con vista sulle montagne circostanti.

Se vuoi spingerti oltre, verso il Nord dell’Europa, in Islanda visita il Museo dell’Errore, che ci fa vedere le opere sbagliate, nella pittoresca cittadina di Husavik. Qui si può dormire negli ostelli spendendo tra i 30 e i 60 euro per notte, con forti sconti per i membri dei circuiti internazionali come Hostelling International. Nei ristoranti si mangiano i piatti tipici, cioè pesce fresco, zuppe e latticini.

Tra i 5 luoghi insoliti e poco costosi che l’Europa offre, sicuramente bisogna considerare il Parco Nazionale Hohe Tauern con il Bosco di Steinerne Meer, in Austria. È un luogo magico con le pietre giganti che sembrano fluttuare nel paesaggio. Da ammirare anche se non sei esperto in geologia, perfetto per chi ama avventura e mistero. Si può fare la visita in bici, si dorme nel Berghotel Rudolfshutte, a pochi chilometri dal bosco, con camere che hanno la vista mozzafiato sulle montagne. Se c’è ancora freddo mangia le salsicce e le zuppe tipiche di stagione e assaggia lo strudel. Da Roma si arriva facendo scalo a Salisburgo, da cui poi bisogna prendere il treno. Il costo è di circa 100 euro a tratta per l’aereo, mentre il treno può costare fino a 40 euro.

In Croazia c’è il Parco Nazionale Plitvice, uno dei gioielli naturali di questa parte dell’Europa. Famoso per i laghi splendidi e per flora e fauna molto ricche, è una tappa imprescindibile per chi ama la natura e vuole risparmiare. Si arriva in auto o in autobus, percorrendo 130 chilometri dopo esser partiti dalla capitale Zagabria. Si alloggia di solito all’Hotel Plitvice o alla Guest House Plitvice Ethno House, opzioni popolari e confortevoli, oltre che convenienti. In questa zona i piatti da non perdere sono il pasticciotto di patate, il risotto ai frutti di mare e le polpettine di carne, chiamate cevapcici. Il costo dei pasti si aggira sui 15 euro. Se stai spendendo più di 500 euro a persona per una settimana, allora non stai utilizzando il sito giusto. Allarga la ricerca su Internet.

5 luoghi insoliti e poco costosi da non perdere nel 2024

Vuoi arrivare fino alla Norvegia? In molti stanno preferendo rimanere vicino all’Italia, visto il conflitto tra Russia e Ucraina, ma devi sapere che la Norvegia è più che sicura. Ed è qui che si trova il villaggio dei Troll, sulle rive del fiordo di Storfjorden, raggiungibile in traghetto da Alesund o Molde. Scegli uno chalet per la permanenza, oppure al Trollstigen Camping & Gjestegard prenota un cottage in legno. Vista l’atmosfera ne vale la pena. I servizi sono moderni e la struttura è immersa nella natura norvegese. I piatti tipici sono il pesce fresco e la carne di renna. I costi sono più elevati rispetto all’Europa dell’Est. I biglietti aerei per Oslo da Milano possono costare anche 300 euro, poi ci sono gli spostamenti interni.

3 consigli per risparmiare durante i viaggi primaverili in Europa? Pianificare in anticipo prenotando e sfruttando gli sconti del caso senza dimenticare nessuna spesa. Voli, alloggi, trasporti interni, cibo e attività. Quindi viaggiare in bassa stagione. Sì, la primavera è la stagione ideale per risparmiare. Le città sono meno battute e questi 5 posti incredibili lo sono ancora meno, quindi gli spostamenti avvengono con tranquillità. Per finire, utilizzare mezzi alternativi o pensare ad alloggi leggermente più lontani dai luoghi da visitare. Ma come nel caso della Norvegia, se vuoi spendere qualcosa in più per uno chalet, fallo. Ne varrà la pena sicuramente.