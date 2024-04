Vuoi risparmiare 50 euro sul conto del ristorante, ma ti sembra impossibile? Leggi cosa fare per avere lo sconto

Quello della cena al ristorante è un rito che accomuna molti italiani. Soprattutto, al sabato sera, molte famiglie o amici si vedono, a cena, per gustarsi un buon piatto della nostra tradizione o qualcosa di sperimentale. Tanti, però, sono frenati dal conto, ma ecco come fare per risparmiare.

“Cosa dici, ci vediamo sabato per cena?”. Quante volte ci siamo sentiti rivolgere questa proposta da un amico o parente, che ci ha costretti ad accettare controvoglia. Non tanto per la persona con la quale andare a cenare, ma pensando già a quello che ci verrà a costare l’uscita serale.

Infatti, non tutte le famiglie sono nella condizione di andare fuori a cena, perché, altrimenti, non riuscirebbero a far quadrare i loro conti. Anche la semplice pizza, con i prezzi che ormai hanno raggiunto, soprattutto al Nord, con una birra e il coperto, supera, in media, i 20 euro a persona. E senza il classico dolcino di fine cena. Ecco perché uno deve giustamente fare due conti prima di togliersi lo sfizio di portare fuori a mangiare i propri cari. Eppure, non si dovrebbe disperare.

Vuoi risparmiare 50 euro sul conto del ristorante? Grazie a questa App, si può tranquillamente fare

Sembra paradossale, in un Paese dove ormai ognuno possiede, come minimo, uno smartphone, ma non tutti sono così bravi con le applicazioni a disposizione. Anzi, molti non sanno sfruttare, ad esempio, delle App per prenotare hotel o viaggi con sconti.

Un vero peccato, perché il cellulare, se è vero che usato troppo potrebbe essere deleterio, in molti casi ci è sicuramente amico. A partire dall’andare a mangiare fuori al ristorante. Conoscete l’applicazione The Fork? L’app è, infatti, specifica per prenotare i ristoranti in ogni parte, non solo dell’Italia, ma anche all’estero.

Ecco come riuscire a risparmiare anche 50 euro sul conto del ristorante con The Fork

Ebbene, ogni volta che prenotate un ristorante tramite The Fork e andate a cena, vi vengono offerti 100 Yums che, in alcuni locali, sono anche doppi. Ebbene, con 1.000 Yums avete diritto, negli oltre 900 e passa ristoranti partner di The Fork, ad uno sconto di 20 euro sul menu. Ad esempio, su un conto di 30 euro, ne pagherete 20 con gli Yums e i restanti 10 con gli euro. Non solo. Vuoi risparmiare 50 euro sul conto del ristorante? Se arrivate a 2.000 Yums lo sconto sarà addirittura proprio di 50 euro.

Una sorta di premio fedeltà. Al punto che se il conto fosse proprio di 50 euro, non paghereste nulla. Oltretutto, molto spesso, ci sono diversi ristoranti, di ogni città, che offrono già sconti che vanno dal 20% al 50% del conto (esclusi su bevande e coperto). In sostanza, uno potrebbe uscire con la famiglia, mangiare per 120 euro e spenderne solo 60, risparmiandone altrettanti. Insomma, The Fork, da questo punto di vista, è una interessante soluzione per poter risparmiare sul conto del ristorante. Ma non è l’unica, come vedremo nei prossimi articoli.