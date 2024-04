Vuoi vivere in uno dei borghi più belli del Veneto? Ecco il costo di alcune case

Si possono avere molti desideri nella vita e anche molte passioni. Se si vogliono coniugare l’acquisto di una casa e il sogno di trascorrere del tempo al lago ecco un borgo dove farlo nel Veneto.

Si avverte sempre più il bisogno di tranquillità. Per trovarla appena si presenta l’occasione giusta si gira per l’Italia in vacanza. Si può anche preferire un posto dove recarsi nel fine settimana o in estate. Potrebbe poi divenire una dimora stabile per tutto l’anno.

Un posto incantevole sul Lago di Garda

Tra le magnifiche località italiane dove vivere o soggiornare per pochi giorni troviamo i borghi. Tra i più belli del Veneto ci sono Montagnana, Portobuffolè, Sottoguda e San Giorgio. Ognuno ha molte caratteristiche particolari, ad esempio Malcesine sul lago di Garda offre diversi motivi per visitarlo. Troveremo il Castello Scaligero che ospita l’interessante Museo di storia naturale e anche il Palazzo del Capitano. Meta per gli amanti di una vacanza al lago potrebbe soddisfare anche gli escursionisti. Pagando circa 25 euro si potrebbe prendere la funivia che porta sul Monte Baldo. Oltre al trekking è meta di appassionati di mountain bike e parapendio.

Comprare un immobile a Malcesine potrebbe essere un’idea da considerare. Si potrebbe sfruttare come prima o seconda casa oppure per locazione turistica. Diamo uno sguardo ad alcuni prezzi.

Alcune proposte se vuoi vivere in uno dei borghi più belli del Veneto

Ci sarebbero alcuni interessanti annunci immobiliari per la zona di Malcesine. Per esempio su Idealista uno riguarderebbe un bilocale al momento ad uso ufficio. Il cambio di destinazione sarebbe in corso. L’immobile nel centro storico di questo borgo del Veneto in provincia di Verona sarebbe di 52 m² e si venderebbe a 185.000 euro. Se si cerca un trilocale eccone uno in Via Panoramica. Si troverebbe al piano terra e sarebbe composto da open space con cucina e soggiorno, due camere da letto e bagno. La vista spazierebbe dal lago alla montagna. L’appartamento di circa 80 m² fa parte di un residence con piscina e aree verdi. Il prezzo di vendita sarebbe di 242.000 euro.

Nel caso in cui si disponesse di un budget considerevole su Casa.it ci sarebbero proposte lussuose come un attico in Via Gardesana. La terrazza offre una vista incantevole sul lago e sul castello di Malcesine. L’immobile ristrutturato presenterebbe 5 locali e 3 bagni per 167 m² e costerebbe la cifra di 800.000 euro. Se vuoi vivere in uno dei borghi più belli del Veneto infine sarebbe in vendita in collina una casa indipendente composta di 160 m² divisa in 7 locali. Dall’annuncio su Casa.it apprendiamo che attualmente il prezzo di vendita sarebbe di 900.000 euro.

