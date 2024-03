Vuoi investire in questa località che è premiata Bandiera Blu? Bastano 25.000 euro per comprare questo immobile ed affittarlo

Molte persone sono alla ricerca dell’investimento giusto per poter arrotondare le proprie entrate, con un fisso. E gli immobili, comprati in determinate località, baciate dalla Natura, possono essere una buona soluzione per un investitore. E senza spendere un capitale. Ecco dove.

La voglia di mare, con l’arrivo della primavera, cresce sempre di più. Le vacanze sono, quasi, dietro l’angolo, per chi partirà a giugno, ma neanche così distanti per i classici vacanzieri di luglio ed agosto. Per evitare, ogni anno, di pensare a dove prenotare, si potrebbe pensare di comprare una casa al mare, come luogo di rifugio dove andare e non solo in estate.

Meglio ancora se in una località che sia stata premiata con la qualità della Bandiera Blu. Ad esempio, San Salvo, in provincia di Chieti, può vantarsi di questo riconoscimento, avendo superato i 32 criteri, per la sua assegnazione. Potrebbe, quindi, non essere una cattiva idea andare a comprare un immobile, non solo come residenza estiva, ma anche pensando di trasformarlo in una piccola struttura dove affittare delle camere.

Vuoi investire in questa località che è premiata Bandiera Blu? Se hai 25mila euro, potresti farlo

Su Immobiliare.it (annuncio 99396832), in data 7 marzo, abbiamo trovato una inserzione interessante. Infatti, con appena 25mila euro, viene messo in vendita un Terratetto unifamiliare, in corso Giuseppe Garibaldi 43, ovvero in centro. Come recita l’annuncio di Vendo e Affitto Immobiliare, pubblicata su Immobiliare.it, si tratta di una soluzione terra-cielo, indipendente, di 58 metri quadrati, disposti su tre piani.

Il costo, veramente basso, sta a significare, ovviamente, che l’immobile ha bisogno di essere ristrutturato e ammodernato, così, anche, da poterne ricavare delle camere da affittare per brevi periodi di tempo. Oppure, per tenerselo per sé, così da usarlo nella stagione estiva.

Ecco in cosa consiste l’immobile messo in vendita ad appena 25.000 euro

Vuoi investire in questa località che è premiata Bandiera Blu? Sappi che la descrizione che facciamo l’abbiamo presa direttamente da immobiliare.it, non avendo, noi, visto direttamente la casa. Per ogni ulteriore valutazione (sono presenti delle foto) e informazione, quindi, contattate l’agenzia (sansalvo@vendoeaffitto.com). In ogni caso, al piano terreno, c’è la zona giorno, dove si potrebbe organizzare una zona relax, con tanto di angolo cottura e un bagno di servizio dotato di doccia.

Al primo piano, raggiungibile con scalinata, ecco la camera da letto, con soffitto a volta ed armadio a muro. Al secondo piano è, invece, disponibile una seconda camera da letto, più grande della precedente, nella quale ricavare un altro bagno. Non ci sono spese condominiali ed è libero subito.