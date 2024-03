Se devi comprare un’auto che costi poco, per tuo figlio o come seconda auto, ecco i 4 modelli più economici

Quattro proposte di auto economiche e adatte ai neopatentati che cercano un’auto. Quattro modelli affidabili, convenienti e con consumi ridotti, adatti anche come seconda auto per girare in città.

L’acquisto della prima auto per un neopatentato è un momento importante. La scelta deve ricadere su un modello sicuro, affidabile e soprattutto economico. Ma si può anche avere l’esigenza di una seconda auto per tutta la famiglia, per girare in città, quindi che sia economica e che costi poco. Per soddisfare queste esigenze ecco 4 auto che rispondono a queste caratteristiche.

Se devi comprare un’auto che costi poco ecco il primo suggerimento

La Fiat Panda è nell’immaginario di ogni italiano. Una storia ultratrentennale. Girando nei paesini fuori città, specialmente a Sud, si possono vedere circolare ancora i primi modelli. L’icona è la Panda 4×4 colore verde militare: andava da tutte le parti con ogni condizione di tempo, neve compresa. La Panda è un’auto iconica, intramontabile e il nuovo modello è perfetto per i neopatentati e come seconda auto per la famiglia. Le sue dimensioni compatte la rendono agile nel traffico cittadino e i consumi ridotti garantiscono un risparmio sul carburante. Inoltre, la Panda è disponibile in diverse versioni, tra cui la Hybrid, ancora più efficiente.

L’alternativa alla Panda è la Lancia Ypsilon. Anche questo modello è una storia più che trentennale. Negli anni ‘80 andava a ruba grazie alla pubblicità con lo slogan: piace alla gente che piace. Anche oggi mantiene uno stile e un design elegante che strizza l’occhio a un pubblico più femminile che maschile.

Altri due modelli perfetti per girare in città e adatti a ragazzi giovani

La Toyota Yaris è un’altra ottima scelta per i neopatentati. È un’auto affidabile e spaziosa, con un design moderno e accattivante. La Yaris è disponibile anche in versione ibrida, con consumi ancora più bassi e un’esperienza di guida più silenziosa. Citroen C3 è un’auto dal design giovane e divertente, perfetta per i neopatentati che cercano un’auto con un po’ di carattere ma anche come seconda auto per la famiglia. È spaziosa, comoda e offre un buon rapporto qualità-prezzo. La C3 è disponibile anche in versione elettrica, per chi desidera un’auto ecosostenibile.

Come scegliere

Queste sono solo alcuni esempi delle tante auto economiche e adatte ai neopatentati che si possono trovare sul mercato. La scelta finale dipenderà dalle esigenze specifiche del guidatore e dal suo budget. Sfruttando sconti e con una attenta ricerca oggi si può arrivare a comprare uno di questi modelli con una spesa di 10.000/11.000 euro.