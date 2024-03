Pioggia di soldi e fortuna per questi 3 segni zodiacali grazie all’arrivo della primavera e non solo

Il passaggio dall’inverno alla freschezza e al rinnovamento della primavera è sempre stato un momento di grande significato astronomico e astrologico.

Quest’anno, tra il 20 e il 21 marzo, però, il cielo ci presenta un altro evento straordinario, che avrà un impatto enorme su tutti i segni dello zodiaco. Vediamo di cosa si tratta.

La danza celeste degli astri e dei pianeti

Il 20 marzo celebriamo l’Equinozio di marzo, un giorno di equilibrio quasi perfetto tra il giorno e la notte, che annuncia l’inizio astronomico della primavera nell’emisfero settentrionale e dell’autunno nell’emisfero meridionale. Il giorno seguente, il 21 marzo, assistiamo invece a un evento altrettanto significativo: la congiunzione ravvicinata tra Venere e Saturno nella costellazione dell’Acquario. Questa configurazione celeste, visibile ad occhio nudo, soprattutto nell’emisfero meridionale, insieme all’Equinozio, promettono di influenzare profondamente l’energia che ci circonda. Infatti, mentre dell’Equinozio porterà chiarezza e visione, la congiunzione tra i due pianeti porterà crescita e stabilità. I segni che ne avranno maggior beneficio saranno sicuramente 3, soprattutto dal punto di vista finanziario e lavorativo. Scopriamo insieme quali sono.

Pioggia di soldi e fortuna in arrivo per questi segni baciati dal destino

Il primo segno è la Bilancia. La ricerca dell’equilibrio è fondamentale per i nati sotto questo segno, e l’Equinozio di marzo rafforzerà questa qualità innata. La congiunzione di Venere, il pianeta governatore della Bilancia, con Saturno, prometterà fortuna nelle relazioni professionali. Questo è il momento per negoziare contratti vantaggiosi e di investire in progetti a lungo termine che garantiranno una stabilità finanziaria mai vista prima.

Anche per i Pesci, questa combinazione astrale e l’avvento della primavera saranno decisivi per la crescita professionale e per le finanze. La creatività e l’intuizione saranno le vere chiavi del successo, permettendo di cogliere opportunità uniche nel mercato. Questo è il periodo giusto per i Pesci, soprattutto se liberi professionisti, in cui potranno fidarsi del loro sesto senso in affari e di investire nella loro attività.

Pioggia di soldi e fortuna arriveranno anche i nati sotto il segno della Vergine. La meticolosità e l’attenzione ai dettagli che li contraddistinguono saranno particolarmente premiate in questo periodo. Per la Vergine, è il momento di avanzare con fiducia nei propri progetti e ambizioni lavorative, poiché le stelle promettono ricompense abbondanti per il duro lavoro e la dedizione.

L’Equinozio di marzo e la congiunzione di Venere e Saturno, dunque, offriranno ad alcuni segni dello zodiaco l’opportunità di crescere e prosperare, mentre ad altri un po’ meno. Per questi ultimi, potrebbe aver senso intraprendere delle nuove letture, per scoprire meglio sé stessi e cambiare rotta.