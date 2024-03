Sai che il cinema più piccolo del Mondo si trova in Italia? Ecco dove e altre curiosità incredibili

Si può accedere al mondo della fantasia in vario modo. C’è chi sogna a occhi aperti, chi legge libri e altri amano guardare film. Andare al cinema è quasi un rito. Scopriamo alcune curiosità e record ad esso legati.

In un’epoca in cui lo streaming a pagamento è molto diffuso continua a resistere un posto speciale. Ognuno probabilmente ricorda la prima volta in cui è andato al cinema. La sala accoglie grandi e piccoli e nel buio resta poi acceso solo lo schermo gigante. Purtroppo come nel film Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore con il tempo alcune strutture vengono smantellate. Per fortuna altre resistono e si costruiscono pure nuovissimi multisala.

Sai che il cinema più piccolo del Mondo si trova in questa famosa città?

Gli appassionati seguono ogni anno la diretta della Notte degli Oscar. Magari si festeggia se la famosa statuetta va ad attori e film preferiti. Il mondo cinematografico affascina in modo trasversale e forse si è curiosi di conoscere dei record. Uno riguarda la grandezza delle sale. Esiste a Roma in un luogo molto amato e frequentato un posto magico. Il Cinema dei Piccoli all’interno di Villa Borghese sarebbe infatti il più piccolo al Mondo. È entrato nel Guinness World Records nel 2005, mentre la sua fondazione risalirebbe al 1934. Troveremo 63 posti a sedere di dimensioni adatte ai più piccoli. Gli spettacoli di solito sono pomeridiani. Ora che sai che il cinema più piccolo del Mondo si trova a Roma forse ti stai chiedendo quale sia il cinema più grande. Sembrerebbe che si trovi in Spagna, precisamente a Madrid. Si tratterebbe di Kinepolis, con ben 25 schermi. La capacità massima sarebbe di più di 9000 spettatori. Le sale del cinema, inaugurato nel 1998, potrebbero ospitare tra 211 e 996 persone.

Un’opera di Renzo Piano da visitare in California

Un’altra curiosità da record riguarda Renzo Piano, il famoso architetto italiano. Los Angeles si sa, è la città degli Stati Uniti d’America associata al mondo del cinema. Ci sono le sedi delle case di produzione più famose e vi abitano molte star hollywoodiane. Lo studio di Renzo Piano ha ristrutturato qui un ex grande magazzino riconvertendolo a museo. L’inaugurazione dell’Academy Museum of Motion Pictures è avvenuta nel 2021. Sarebbe il più grande museo del cinema almeno negli U.S.A. In visita negli States sarebbe imperdibile una visita a questo luogo. All’interno oltre a una sala cinematografica si trovano locandine, documenti, costumi di scena, video, sceneggiature e molto altro.