Comprare oggi casa con 600 euro al mese: ecco il mutuo che si può ottenere e l’immobile che si può comprare

Potendo pagare una rata di 600 euro al mese quale importo di mutuo si può ottenere? Calcolato l’importo del finanziamento, quali sono i tipi di immobili che ci possiamo permettere?

Se stai pensando di comprare casa, una delle prime domande che ti sarai fatto è quanto puoi permettermi di spendere. La risposta dipende da molti fattori, tra cui il tuo reddito, il tuo risparmio e il tasso di interesse in caso di richiesta del mutuo. In questo articolo faremo una simulazione per determinare il mutuo che si potrebbe richiedere con una rata di 600 euro al mese. Inoltre, cercheremo di capire quali immobili si possono comprare come quella cifra.

Come calcolare il mutuo con una rata di 600 euro al mese

Ipotizziamo, quindi, che tu voglia comprare casa con un mutuo e tu possa spendere circa 600 euro al mese di rata. Per calcolare il mutuo che puoi ottenere con una rata di 600 euro al mese, devi conoscere il tasso di interesse applicato dalla banca e la durata del finanziamento. In generale, più il tasso è basso e più il mutuo è lungo, maggiore sarà il capitale che potrai richiedere. Tuttavia, devi anche considerare che un mutuo più lungo comporta un maggior costo totale degli interessi.

Per fortuna oggi il web ci viene in aiuto per calcolare che importo di finanziamento possiamo chiedere con una rata di 600 euro al mese. Ipotizziamo di orientarci verso un finanziamento a 25 anni a tasso fisso. Ipotizziamo anche di volere finanziare l’80% del valore dell’immobile. Grazie ai portali dedicati al confronto tra le varie offerte è facile calcolare che con i tassi attuali si può ottenere un mutuo di circa 128.000 euro. Questa cifra è pari all’80 di 160.000 euro. Questa è l’importo totale che potremo spendere aggiungendo il nostro 20%, ovvero 32.000 euro

Comprare oggi casa con 600 euro al mese: ecco che tipo di immobile possiamo permetterci

Cosa possiamo comprare con un importo di 160.000 euro? Per la ricerca ci siamo affidati a uno dei portali immobiliari più importanti e abbiamo ipotizzato la ricerca nel Comune di Roma. La ricerca ha restituito oltre 1.400 offerte di immobili con un valore tra 140.000 e 160.000 euro. Abbia richiesto che questi immobili fossero in buono stato e subito abitabili. Per esempio, con 140.000 euro si poteva comprare un trilocale in zona Torre Angela. Ma con 155.000 euro si poteva acquistare un attico di 5 locali nel villaggio Prenestino.

E se cambiano i parametri?

Naturalmente si può anche decidere di prendere un mutuo più lungo, magari a 40 anni e per un importo di 200.000 euro. La durata del mutuo è una scelta molto importante. Un finanziamento più corto o più lungo ha aspetti positivi ma anche svantaggi da tenere in considerazione.