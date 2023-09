Auto: cambia tutto su carburante, autovelox, bonus e leggi | Attenzione massima ai rischi

Sono in arrivo tantissimi cambiamenti per le nostre auto: tra carburante, bonus, leggi e molto altro, ecco cosa serve sapere

Ebbene sì, sembra proprio che con la fine dell’estate e soprattutto con la nostra entrata nella seconda parte di questo nuovo anno, tutti noi dovremo abituarci a tantissimi cambiamenti. Stiamo parlando proprio dell’industria delle auto che, a partire dal mese di agosto, ha già dato inizio a una vera e propria rivoluzione a cui tutti noi dovremo imparare a far fronte.

Non bisogna dimenticare, d’altronde, proprio le tantissime novità, gli annunci e i nuovi modelli che sono stati annunciati nel mese di agosto come ad esempio la Hyundai i20 e la Peugeot 2008. Insomma, come possiamo intuire il mondo delle nostre auto sta per subire una vera e propria rivoluzione: ma cosa dobbiamo aspettarci?

Ebbene, oggi abbiamo deciso di concentrarci su alcuni cambiamenti molto significativi e che potrebbero rivoluzionare proprio il nostro modo di approcciarci alle auto. Ecco, dunque, quali novità ci attendono per quanto riguarda il Codice della Strada, l’autovelox, i bonus e molto altro: tenetevi forte.

Cambiamenti in arrivo per le nostre auto, cosa bisogna sapere

Proprio con l’entrata nella seconda metà del 2023, infatti, l’industria delle auto si appresta a entrare in un nuovo, decisivo capitolo: basti pensare, ad esempio, al recente ecobonus introdotto in Sicilia per quanto riguarda i veicoli elettrici o ancora le full hybrid, o i numerosi incentivi che sembrano ora essere in arrivo per tantissimi di noi.

Non passano inosservati i cambiamenti che interessano gli autovelox da tanti spesso temuti: questi, infatti, andranno incontro a delle specifiche novità e richiederanno ora solo una procedura semplificata e quindi verrà meno il lungo e complesso processo di omologazione. In questo modo, dunque, si potrebbe purtroppo andare incontro a un possibile aumento nel numero delle sanzioni sulle proprie auto. Per finire, non possiamo fare a meno di citare due ultimi aspetti molto importanti: ovvero i bonus e, soprattutto, i prezzi dei carburanti.

Per quanto riguarda i primi, infatti, tutti i possessori di auto farebbero bene a tenere a mente la reintroduzione del cosiddetto ecobonus, ovvero un sostegno economico rivolto proprio a tutti coloro che hanno intenzione di fare il tanto passo aspettato per una transizione ecologica anche nel mondo delle vetture. Nel secondo caso, invece, è opportuno parlare proprio dei prezzi del carburante: le medie nazionali sono infatti in crescita, e proprio in questi ultimi giorni la benzina self service ha raggiunto i valori più elevati nel corso degli ultimi dodici mesi. Basti sapere, infatti, che siamo arrivati alla bellezza di 1,88 euro al litro.