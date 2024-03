Oltre alla festa del papà pochi conoscono queste giornate speciali dedicate ad altri componenti della famiglia

Ogni occasione è buona per stare insieme alle persone che si amano. Ci sono in particolare delle feste in cui il protagonista è un membro importante della famiglia. Pensiamo alle giornate dedicate ai nonni, alla mamma e al papà. Scopriamo ora altre date importanti.

Fin da piccoli si impara che durante l’anno ci sono delle ricorrenze da festeggiare. Molte sono legate a delle religioni, pensiamo per esempio al Natale e alla Pasqua. Ci sono pure diverse giornate importanti, come quella della Terra. Pure i nostri animali domestici hanno un loro giorno speciale. Ad esempio per i gatti cade in Italia il 17 febbraio. In famiglia spesso si celebrano compleanni, onomastici e anniversari. Si ricorda anche di fare gli auguri ai papà il 19 marzo e alla mamma la seconda domenica di maggio. Per i nonni la data da segnare è il 2 ottobre.

Oltre alla festa del papà pochi conoscono queste giornate speciali da ricordare

Se pensiamo alla scelta delle date, la festa del papà coincide con quella di San Giuseppe ricordato il 19 marzo di ogni anno. Per la chiesa cattolica Giuseppe fu un esemplare sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Maggio invece è il mese dedicato tradizionalmente alla Madonna, mentre il 2 ottobre si ricordano gli angeli custodi. Per quanto riguarda altri componenti della famiglia, l’istituzione delle loro feste è slegata dalla religione. Chi ha dei fratelli o delle sorelle ha un’occasione speciale per manifestare loro riconoscenza e affetto. Risalirebbe al 1997 infatti la festa dei fratelli, Siblings Day, nata negli Stati Uniti d’America e poi diffusa nel Mondo. Oltreoceano si celebra il 10 aprile, mentre in Europa il 31 maggio. Sembra che l’idea sia dovuta a una donna, Claudia Evart, a cui era morto il fratello.

Celebriamo gli zii in estate

La famiglia si allarga di solito quando ci si sposa e si hanno dei figli. Fratelli e sorelle, quindi, diventano zii. Il loro ruolo è importante e il legame si rafforza negli anni. I bambini possono ricevere dei consigli aggiuntivi da queste figure. Con gli zii spesso si può anche trascorrere del tempo libero in serenità e allegria. Quando si possono festeggiare, quindi? Il giorno degli zii cadrebbe la quarta domenica di luglio. Pare che la festa si debba a Melanie Notkin, una scrittrice e fondatrice di SAVVY AUNTIE, che la istituì nel 2009. In conclusone, oltre alla festa del papà pochi conoscono queste giornate speciali dedicate a fratelli, sorelle e zii. Corriamo a segnarle sul calendario!