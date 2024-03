Se compro una casa e il vecchio proprietario ha lasciato in sospeso delle rate condominiali a chi spetta pagare?

Può accadere che comprando una casa, si scopra che ci siano delle spese condominiali non saldate. Ecco a chi spetta pagare e cosa fare se il vecchio proprietario non ha saldato le spese condominiali.

Acquistare una casa è un passo importante nella vita di ogni individuo. Tuttavia, quando si sta per diventare il nuovo proprietario di un immobile, è essenziale prestare attenzione a tutti gli aspetti, compresi quelli finanziari. Uno dei punti cruciali riguarda le rate condominiali. Cosa fare se il vecchio proprietario non le ha pagate? In questo articolo, esploreremo i diritti e i doveri sia dell’acquirente che del venditore in questa delicata situazione.

Se compro una casa devo saldare le vecchie rate condominiali non pagate?

Le spese condominiali sono una parte fondamentale della gestione di un edificio. Coprono le spese comuni come manutenzione, pulizia, illuminazione e amministrazione. Quando si acquista una casa, è importante capire chi è responsabile per queste spese arretrate. In linea di principio, il vecchio proprietario dovrebbe aver pagato tutte le spese condominiali fino al momento della vendita. Tuttavia, non sempre è così. Alcuni venditori potrebbero trascurare queste obbligazioni, lasciando all’acquirente il peso di saldare i debiti. In base alla legge, il nuovo proprietario non è responsabile per le spese condominiali lasciate in eredita. Tuttavia, in caso estremo l’amministratore condominiale potrebbe fare un’azione di recupero crediti o un pignoramento dell’immobile.

Ecco cosa fare per evitare di trovarsi con una spiacevole sorpresa

Quindi il nuovo proprietario è responsabile solo delle spese condominiali non pagate dal giorno in cui è diventato il nuovo proprietario della casa. Ma il nuovo proprietario deve pagare le spese condominiali arretrate se queste sono state deliberate in assemblea condominiale prima della vendita dell’immobile. Ecco perché prima di concludere l’acquisto, richiedi al venditore una documentazione dettagliata sulle spese condominiali. Controlla se ci sono debiti pendenti e quali sono gli importi. Se il venditore non vuole darti la documentazione puoi rivolgerti direttamente all’amministratore del condominio. Se scopri che ci sono spese non saldate, puoi chiedere al venditore di saldare tutte le spese, prima che si concluda la vendita. Può essere che spinto dalla voglia di concludere la cessione della casa, decida di saldare. In caso contrario potresti chiedere uno sconto sul prezzo di vendita.

Meglio prevenire sorprese con una piccola riserva

Per ogni evenienza meglio, però, lasciarsi una riserva. Se il vecchio proprietario non avesse pagato le spese, mantenere una riserva una somma di denaro dopo la compravendita può essere una soluzione utile. Questo ti proteggerà da spiacevoli sorprese. Si potrebbe, per esempio, chiedere un mutuo di importo leggermente superiore.