Tra i prodotti di investimento del risparmio postale più sottoscritti e regalati agli under 18 vi rientrano i buoni dedicati ai minori. Sono soluzioni di investimento del reddito fisso che coniugano una serie di elementi molto graditi dagli investitori. Ossia certezza del capitale nominale sottoscritto sia a scadenza che prima (sempre entro i termini di prescrizione) e rendimento già noto a priori.

Sul buono dedicato ai minori gli interessi crescono all’aumentare del periodo di possesso del titolo. Il titolo è fruttifero fino al compimento dei 18 anni del minore, dopodiché diventa infruttifero. Pertanto ne deriva che la loro durata è variabile da caso all’altro, sebbene racchiusa entro precisi range anagrafici. Vediamo ora quanto valgono oggi 5.000 euro investiti su un buono fruttifero postale dedicato ai minori e sottoscritto 5 o 10 e 15 anni fa.

Le caratteristiche dell’attuale serie del buono dedicato ai minori

Prima di rispondere al quesito vediamo quali sono gli elementi chiave di questo buono. Tuttavia, precisiamo che il nostro riferimento è qui alla serie attualmente in sottoscrizione, specie per quanto concerne i rendimenti. Per le serie precedenti invitiamo il Lettore a consultare il Foglio Informativo del titolo effettivamente acquistato e/o di proprio interesse.

Fatta questa doverosa precisazione, ricordiamo che questo titolo non ha costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, sia finale che anticipato. Le uniche eccezioni riguardano l’imposta di bollo (solo nei casi, modi e tempi previsti dalla Legge) e la ritenuta fiscale del 12,50% sugli interessi maturati.

Si sottoscrivono per importi di 50 € e multipli, e si comprano tanto in ufficio postale che online (nei modi e casi previsti dall’emittente). Sono garantiti dallo Stato Italiano e possono essere intestati solo e esclusivamente ai minori. L’emittente ne ammette il rimborso anticipato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Al rimborso, il titolare del buono ha diritto alla restituzione del capitale (al netto di eventuali oneri fiscali) e, dopo 18 mesi, agli interessi netti maturati.

I rendimenti dell’attuale serie del buono dedicato ai minori

Per la serie oggi in sottoscrizione, dal 20 febbraio 2024 le condizioni commerciali in vigore sono le seguenti:

2,50% dopo 18 mesi di possesso, dopo 2, 3, 4 5 anni;

2,75% dopo 6 e 7 anni;

3,00% al termine degli 8, 9, 10 e 11 anni di possesso;

3,50% al termine dei 12, 13, 14 e 15 anni di detenzione del titolo;

4,50% al compimento dei 16 anni di possesso;

6,00% dopo 17 e 18 anni.

Come precisa il portale di Poste Italiane, questi rendimenti riguardano il periodo di possesso e non sono da intendersi come cumulabili tra di loro.

Quanto valgono oggi 5.000 euro investiti su un buono fruttifero postale dedicato ai minori e sottoscritto 5 o 10 e 15 anni fa?

Abbiamo consultato il sito di CDP per vedere quanto sarebbe l’ipotetico montante di un rimborso odierno di un titolo acquistati ad aprile di 5 o 10 o 15 anni fa. Ancora, ipotizziamo che il compimento del 18° compleanno avvenisse in aprile 2024. In altri termini, si suppone uno stesso titolo ma con tre durate complessive differenti (e quindi 3 buoni di 3 serie diverse). Premesso ciò, quali sarebbero gli ipotetici montanti liquidati ad aprile di un ipotetico capitale di 5mila € acquistati in date diverse giunti oggi a scadenza? Dal sito di CDP leggiamo che i montanti liquidati sarebbero, nell’ordine, di 5.349,83 €, di 6.411,24 € e di 8.106,44 €.