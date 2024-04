Apre al pubblico l’ala est di Buckingham Palace, un evento eccezionale da non perdere

Questa estate a Londra ci sarà l’apertura straordinaria dell’ala est di Buckingham Palace. Un viaggio esclusivo attraverso la storia e il lusso della residenza reale, normalmente chiusa al pubblico.

L’estate si preannuncia ricca di sorprese per gli appassionati della monarchia e della storia britannica. Per la prima volta, l’ala est di Buckingham Palace, gioiello architettonico e culla di inestimabile valore storico e culturale, aprirà le sue porte al pubblico. Questa eccezionale iniziativa permetterà ai visitatori di esplorare una parte della residenza ufficiale della famiglia Windsor, solitamente celata agli occhi dei più.

Apre al pubblico l’ala est di Buckingham Palace forse solo per questa estate

L’annuncio arriva in seguito al completamento di un quinquennio di lavori di ristrutturazione, che hanno interessato proprio l’ala est del palazzo. I lavori hanno reso possibile l’accesso a spazi finora inesplorati. Le visite guidate, disponibili a partire dal 15 luglio, condurranno i fortunati partecipanti attraverso il Piano Principale, dove potranno ammirare arredi originali e fotografie di famiglia che raccontano la storia di sei generazioni di monarchi britannici.

La storia di Buckingham Palace è un intreccio di eventi e personalità che hanno segnato l’evoluzione della monarchia e del Regno Unito. Originariamente noto come Buckingham House, l’edificio che oggi conosciamo come palazzo fu costruito nel 1703 per il Duca di Buckingham. Il Re Giorgio III nel 1761 ne fece la residenza privata per la Regina Charlotte. Successivamente l’edificio fu trasformato in palazzo reale con l’ascesa al trono della Regina Vittoria nel 1837.

L’ala est, in particolare, fu aggiunta su richiesta della Regina Vittoria per ospitare la sua crescente famiglia. Oggi, dopo oltre un secolo e mezzo, i visitatori potranno passeggiare tra gli stessi corridoi e sale che hanno visto la vita quotidiana e gli incontri ufficiali di regnanti e ospiti illustri.

Come accedere alla visita

I biglietti per l’accesso all’ala est sono già in vendita. Il loro costo è di 75 sterline, pari a 87 euro circa; non esattamente un prezzo economico. Ma d’altronde tutto in Gran Bretagna costa di più che in Italia. Le visite saranno un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’arte, ammirando da vicino opere d’arte di artisti come Thomas Gainsborough, Sir Thomas Lawrence e Franz Xaver Winterhalter. Ma anche l’incredibile carta da parati cinese dipinta a mano del XVIII secolo.