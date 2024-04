Conto alla rovescia per il prossimo BTP Valore, la IV serie per l’esattezza, in rampa di lancio nella seconda settimana di maggio. Da lunedì 6 fino alle ore 13.00 di venerdì 10, salvo eventuale chiusura anticipata decisa dal MEF, sarà collocato il nuovo Valore.

Di esso non si conoscono ancora il codice ISIN ‘speciale’, ossia valido per la sola settimana di collocamento, e la struttura dei tassi cedolari minimi garantiti. Entrambi i dati saranno svelati venerdì 3 maggio, direttamente dal MEF. In questa sede, invece, vediamo come funzionano le cedole, il premio fedeltà e il meccanismo dello step up del prossimo BTP Valore 2030.

Vediamo le cedole del BTP Valore 2030: come funzionano?

Una prima caratteristica di questi bond, meglio: della 2°, della 3° e 4° serie (ne è esclusa solo la 1° serie), è che staccano la cedola su base trimestrale. Cosa vuol dire? Significa che gli interessi, le cedole, sono pagati non ogni 6 mesi come avviene per la stragrande maggioranza dei titoli di Stato, ma ogni 3. Nell’arco dell’anno si hanno così 4 accrediti netti garantendo un più frequente flusso di cassa all’investitore.

Facciamo un esempio. Se un BTP paga il 5% lordo annuo, con la cedola semestrale vuol dire che in due date dell’anno, quelle di stacco cedola, si riceve l’interesse del semestre di pertinenza. Cioè il 2,50% lordo, 2,1875% netto, ogni 182-183 giorni. Invece se la cedola è trimestrale allora ogni circa 91,5 giorni si incassa l’1,25% lordo (l’1,09375% netto) di interesse calcolato sul valore nominale sottoscritto.

Come funzionano le cedole, il premio fedeltà e il meccanismo dello step up del prossimo BTP Valore 2030?

Abbiamo detto che gli interessi salgono all’aumentare del periodo di detenzione del bond in portafoglio. Si tratta del noto meccanismo dello step-up, tipico dei BTP Futura e di molti buoni postali di lungo termine, per esempio. Questo meccanismo prevede che le cedole pagate siano progressivamente crescenti nel tempo. Di quanto e ogni quanto per il prossimo BTP Valore? Lo comunicherà il MEF in data 3 maggio. Più in generale, immaginiamo che vi saranno 2 step triennali, con un tasso annuo “a” per il 1° triennio e un tasso annuo “b” nel secondo. Bene, il meccanismo step-up prevede che il tasso “b” sia maggiore di “a”.

Il premio fedeltà del BTP Valore di maggio

Infine, questi bond “speciali”, incluso il futuro BTP Valore in rampa di lancio, prevedono un extra premio fedeltà finale. Di cosa si tratta? In parole semplici, si tratta di un bonus (di extra rendimento) pagato alla naturale scadenza del BTP in questione. Ancora, il premio è riconosciuto soltanto a chi ha comprato il titolo durante il periodo di collocamento e tenuto in portafoglio fino a scadenza. Con specifico riferimento al Valore di prossima emissione, esso sarà pari allo 0,80% lordo, cioè lo 0,70% netto, del capitale nominale sottoscritto.