Perché comprare casa a Verona può essere una buona idea? 3 motivi e immobili interessanti

Cosa spinge qualcuno a cercare un appartamento in vendita lo possiamo immaginare. Ricordiamo magari le nostre motivazioni o quelle dei conoscenti. Se desideriamo fare un investimento immobiliare la scelta della zona può essere basilare. Ecco cosa potrebbe dirigere l’acquisto verso Verona.

Oggigiorno cercare un appartamento in affitto o in vendita è tra le necessità più importanti per single, coppie appena sposate, famiglie.

Si potrebbe però acquistare immobili anche per un investimento. Tra le città più interessanti in questo caso pensiamo a Milano, Roma, Bologna, Firenze.

Scopriamo perché comprare casa a Verona può essere una buona idea

Avendo un buona cifra da investire le grandi città turistiche, i borghi italiani o le località balneari possono ingolosire.

Tra i posti più visitati ci sarebbe Verona. Di solito si desidera andarci per le vicende narrate da William Shakespeare. La presunta casa di Giulietta infatti è meta di un incessante pellegrinaggio turistico. Ma non finisce qui. Le Arche Scaligere, Piazza Bra, Piazza delle Erbe, il ponte sul fiume Adige, Castelvecchio e tanto altro attendono i visitatori. Aggiungiamo poi il Teatro romano e soprattutto l’Arena, dove si tengono concerti di musica di vario genere. Il 7 giugno 2024 si svolgeranno nella città veneta i festeggiamenti per la proclamazione del Canto lirico in Italia Patrimonio immateriale UNESCO. Verona inoltre ospita un’università e ospedali.

Le attrazioni turistiche e culturali, la presenza di studenti e di luoghi di cura, quindi, renderebbero questa città interessante nel campo immobiliare.

Alcuni appartamenti in vendita

Ora che abbiamo scoperto perché comprare casa a Verona può essere una buona idea ecco alcune proposte.

Tra le case in vendita, in zona Borgo Roma troviamo vicino al Policlinico un appartamento da ristrutturare. Il bilocale di 65 m² costerebbe 75.000 euro. In questo quartiere sarebbe in vendita pure una villetta a schiera. L’immobile si comporrebbe di 6 camere e 4 bagni per 218 m² di superficie. Il prezzo richiesto sarebbe di 335.000 euro. Annunci pubblicati da casa.it.

Nei pressi del polo universitario in zona Veronetta si troverebbe un monolocale di 65 m². Costerebbe 168.000 euro. Annuncio di Idealista. In questa parte della città si venderebbe pure un monolocale a piano terra con cantinetta al piano interrato. I metri quadri sarebbero 45 e il costo 140.000 euro. Annuncio apparso su Immobiliare.

In generale, una casa residenziale costerebbe in media a Verona 2.453 €/m², mentre per l’affitto la cifra si aggirerebbe sui 12 €/m². Dati riportati da Immobiliare e basati sulle analisi di gennaio 2024.

(n.d.r. Il sito non ha alcun rapporto e interesse con gli annunci immobiliari riportati. Essi vengono menzionati a solo titolo di informazione e perché potrebbe essere utile al Lettore)