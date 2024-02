Quanto costa affittare un monolocale a Milano oggi? Ecco la verità sul mercato delle case in locazione

Vuoi sapere quanto costa veramente affittare un monolocale a Milano nel 2024? Ecco quanto si spende al metro quadro per la locazione nella capitale lombarda.

Se stai cercando un monolocale a Milano, probabilmente sai già che la città meneghina è una delle più care d’Italia per il mercato immobiliare. Di recente abbiamo assistito a sit-in di protesta di studenti per il caro affitti. A Milano le case costano molto più della media nazionale e quindi molti si rivolgono al mercato degli affitti. Purtroppo, anche qui i prezzi sono saliti alle stelle, per un aumento della domanda ma anche per una diminuzione dell’offerta. Infatti un numero maggiore di proprietari di appartamenti specialmente monolocali e bilocali, si sono convertiti agli affitti a breve termine. Ma quanto costa esattamente affittare un monolocale a Milano oggi?

Quanto costa affittare un monolocale a Milano oggi

Secondo i dati del portale Immobiliare.it, il prezzo medio per appartamenti in affitto a Milano a gennaio era di 23 euro mensili al metro quadro. Il prezzo è in crescita dell’8% rispetto allo stesso mese del 2023. A gennaio 2016 la media era di 15 euro al metro quadro. In 8 anni i prezzi medi degli affitti a Milano sono cresciuti del 50%.

Con un costo di 23 euro al metro quadro, significa che per affittare un monolocale di 40 metri quadri a Milano, bisogna sborsare mediamente 800/900 euro. Praticamente il doppio di una rata per un mutuo di 30 anni con un finanziamento di 150.000 euro. Verrebbe da pensare che invece di affittare conviene comprare un monolocale. Se non fosse che spesso chi affitta non ha accesso ad un mutuo, o per mancanza di liquidità o per mancanza di garanzie.

Ecco la verità sul mercato delle case in locazione

Ovviamente, il costo degli affitti varia a seconda della zona, della tipologia e della qualità dell’immobile. Abbiamo letto che il prezzo medio richiesto per i monolocali in affitto a Milano oggi è attorno agli 800 euro al mese. Naturalmente esiste una forte differenza tra le zone più centrali e quelle più periferiche. Infatti, il prezzo medio per i monolocali, per esempio nel centro storico di Milano, è molto diverso da quello in zone come Lorenteggio o Villapizzone. Ma di quanto?

Abbiamo fatto una ricerca sui portali immobiliari principali, simulando la richiesta di un monolocale di almeno 30 metri quadri nel Comune di Milano. Al momento della ricerca a Quarto Oggiaro si poteva affittare un monolocale di 30 metri quadri a 500 euro. Con le stesse caratteristiche si poteva affittare un monolocale nel quartiere di Crescenzago

Milano cara ma le soluzioni si trovano, basta cercare e fare dei compromessi

Abbiamo scoperto quanto costa affittare un monolocale a Milano. La capitale lombarda si conferma come una delle città più care d’Italia per quanto riguarda il mercato immobiliare, con prezzi medi molto superiori alla media nazionale. Tuttavia, se si è disposti a scendere a compromessi sulla zona, si possono trovare monolocali in affitto, anche a 500 euro al mese. In ogni caso, prima di affittare un monolocale a Milano, è bene informarsi bene sulle condizioni del contratto, sui servizi inclusi e sulle eventuali spese extra.

Approfondimento

Chi invece volesse comprarsi il monolocale, potrebbe utilizzare la cifra che spenderebbe per l’affitto per pagare la rata del mutuo. Ma oggi per quanti anni conviene accendere finanziamento con la banca?