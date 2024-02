Si afferma un nuovo gadget tecnologico per chi non sopporta l’orologio, ma vuole tutto a portata di dito

Gli smart ring, gli anelli intelligenti, offrono diverse funzionalità e stanno rivoluzionando il mondo dei dispositivi indossabili. Ecco come funzionano e quanto costano.Gli smart ring sono degli accessori hi-tech che si indossano al dito e che offrono diverse funzionalità, come il monitoraggio della salute, i pagamenti senza contatto, la connessione con altri dispositivi e molto altro. Scopriamo cosa sono, come funzionano e quanto costano gli anelli intelligenti, i nuovi gadget che potrebbero cambiare le nostre abitudini.

Si afferma un nuovo gadget che potrebbe cambiare le nostre abitudini

Gli smart ring sono dei piccoli dispositivi elettronici che si presentano come degli anelli tradizionali. In realtà questi nuovi oggetti tecnologici nascondono al loro interno dei sensori e dei chip che li rendono intelligenti. Questi anelli sono in grado di comunicare con il nostro smartphone o altri sistemi tramite la connettività Bluetooth o NFC. La Near Field Communication è la tecnologia di prossimità che permette lo scambio di dati a breve distanza.

Gli smart ring funzionano grazie alla presenza di componenti elettronici al loro interno, che consentono di rilevare i dati e di comunicare con altri sistemi. Perciò sono dispositivi versatili e discreti, che si adattano a diversi stili di vita e a diverse esigenze. Sono anche degli accessori di moda, che si possono personalizzare con diversi materiali, colori e design

A cosa servono in concreto gli smart ring?

Gli smart ring possono svolgere diverse funzioni, a seconda del modello e delle caratteristiche. Alcuni anelli intelligenti sono pensati per il monitoraggio della salute e del benessere, e sono in grado di misurare parametri come la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, l’ossigenazione del sangue, la pressione sanguigna, i cicli di sonno e di veglia, le calorie bruciate e molto altro.

Altri anelli intelligenti sono invece focalizzati sui pagamenti senza contatto. Permettono anche di effettuare acquisti con un semplice gesto della mano, senza bisogno di portafoglio o carta di credito. Altri ancora sono progettati per la connessione con altri dispositivi, come le luci smart, le serrature intelligenti, le fotocamere, gli altoparlanti e altro ancora. Consentono di controllarli con dei comandi gestuali o vocali.

Quanto costano questi piccoli oggetti tecnologici?

Si afferma un nuovo gadget tecnologico che può cambiare le nostre abitudini, ma quanto costa? Il costo degli smart ring dipende dal modello, dalle caratteristiche, dal design e dal marchio. In generale, si può dire che gli smart ring sono dei dispositivi abbastanza costosi, se confrontati con altri accessori tecnologici, ma che offrono delle funzionalità innovative e uniche.

Il prezzo medio degli smart ring si aggira intorno ai 200 euro, ma ci sono anche modelli più economici o più costosi, a seconda delle prestazioni e della qualità. Ad esempio, uno degli smart ring più famosi e apprezzati costa circa 300 euro e offre un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Un altro smart ring molto popolare costa circa 130 euro e permette di effettuare pagamenti senza contatto. Ma si possono trovare anelli tecnologici anche con meno di 50 euro.

