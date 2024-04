Vuoi volare a New York con il tuo cane? Ecco quanto costa un modo per tenerlo in cabina

I nostri amici animali ci regalano tante emozioni. Quando partiamo per le vacanze desideriamo portarli con noi. C’è una novità riguardante in particolare i voli per New York. Ecco di che si tratta e il costo.

Quando si decide di adottare un cane si prende un impegno importante. Come per un figlio, le attenzioni devono essere continue. Prenderne uno da cucciolo è un’emozione molto grande. Sarà con noi per lunghi anni, condividendo spazi e tempo. Specialmente con i bambini i cani sono molto empatici, si sa. Crescendo insieme saranno compagni di gioco e rifugio nelle giornate tristi.

Le uscite per espletare i bisogni, le corse a perdifiato e le coccole sul divano sono solo alcune delle cose da fare insieme ai nostri amici pelosi. Sono belle anche le gare di agility o di altri tipi di attività che coinvolgono cani e proprietari.

Viaggiare con Fido

Chi ha un animale domestico spesso quando sta fuori per molte ore pensa di sovente al suo amico a casa. Quando si torna si è poi accolti da manifestazioni di affetto. Lasciare un cane presso degli amici o in un pensionato quando si va in vacanza potrebbe essere una soluzione. In alcuni casi si preferisce portare il quattrozampe con sé ovunque. Per fortuna in Italia si trovano molti hotel e spiagge pet friendly. Un problema potrebbe essere il viaggio in aereo. Ogni compagnia potrebbe avere regole diverse. In alcuni casi si vieta il trasporto a delle razze specifiche. In generale si chiede ai padroni di sistemare cani o altri animali in trasportini adatti al viaggio. Poi il nostro amico sarà messo nella stiva dell’aereo. Purtroppo questo potrebbe comportare problemi al pelosetto, per non parlare di un’eventuale perdita in fase di scarico.

Una soluzione lussuosa se vuoi volare a New York con il tuo cane

Per andare incontro alle esigenze di chi ha dei cani una compagnia aerea privata ha lanciato un servizio interessante. La K9 JETS praticherebbe il pay per seat, posto a pagamento, per gli amici a quattro zampe su alcuni voli charter. I cani possono quindi rimanere in cabina con il loro proprietario evitando lo stress della stiva. Potrebbero stare anche fuori dal trasportino, mentre questo sarebbe necessario per i gatti. Le tratte di K9 JETS sono internazionali. In Italia al momento sarà attiva a breve quella tra Milano e Teterboro, New Jersey, vicino New York. Per quanto riguarda i prezzi, ad esempio un volo a giugno con Fido da Milano costerebbe 9,950.00 dollari. Se vuoi volare a New York con il tuo cane su un charter ecco svelato quanto richiederebbe la K9 JETS.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità e prezzi sul sito ufficiale)