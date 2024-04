Pantaloni a vita alta che appiattiscono la pancia e nascondono le rotondità: 3 modelli di tendenza

I pantaloni a vita alta sono un evergreen da tenere sempre nell’armadio. Ogni stagione vengono riproposti in modelli e colori diversi. Inoltre, slanciano la figura e nascondono la pancia. Ecco quali sono i modelli di tendenza.

L’arrivo della primavera ci ricorda che è giunto il momento di fare il cambio di stagione. Cappotti, maglioni pesanti e stivali devono necessariamente lasciare il posto a pantaloni e magliette più leggere. Prima di sistemare tutto, è importante porsi delle domande. Lo metterò ancora? È passato di moda? L’ho indossato durante la scorsa primavera? Insomma, sono questi i quesiti che devi porti, per capire se tenere un indumento oppure darlo via (venderlo, donarlo, regalarlo o buttarlo se è in pessime condizioni).

I cargo sempre di moda

Il cambio stagione ti permette anche di comprare qualcosa di nuovo e scoprire le ultime tendenze. Ad esempio, tornano più forti che mai i pantaloni a vita alta. Un grande classico che non passa mai di moda e che sta bene a tutte. Possiamo indossarli in ogni occasione, inoltre, appiattiscono la pancia e nascondono le rotondità. Sono indicati per tutti i tipi di fisico, ma stanno particolarmente bene a chi ha una forma a clessidra o a pera. Ma quali sono i modelli di tendenza?

Durante la primavera-estate 2024 i cargo non ci abbandoneranno. Parliamo di quei pantaloni morbidi, abbondanti e con i tipici tasconi sui lati. Di solito sono realizzati con dei materiali resistenti, ma per la prossima stagione saranno di tendenza i cargo dai tessuti morbidi come il lino o la seta. I pantaloni cargo a vita alta sono facilissimi da abbinare a qualunque scarpa e maglietta.

Pantaloni a vita alta che appiattiscono la pancia: 2 modelli da tenere nell’armadio

Da non sottovalutare anche i pantaloni flare a vita alta. Un modello stretto sulle cosce e che diventa leggermente svasato dal ginocchio in giù. Un pantalone che mette in risalto il punto vita e appiattisce la pancia. I tessuti sono molto morbidi, con colori accesi o pastello. Puoi indossare i pantaloni flare con tacchi o sneakers, top o camicia. Come non citare i jeans a vita alta. Un modello che non passa mai di moda e che sta bene a tutte. Jeans cargo, flare, a palazzo, taglio oversize, ecc. Insomma, puoi scegliere il modello che ti calza perfettamente e il lavaggio che più ti piace. I jeans a vita alta sono un evergreen presente in ogni stagione dell’anno.