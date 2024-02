Ami i gatti? Ecco quanto costa mangiare nei cat cafè e dove si trovano in Italia

Sempre più famiglie decidono di adottare un animale domestico. Sono soprattutto cani e gatti a condividere spazio e cibo con noi. Se vogliamo mangiare fuori alla presenza di alcuni di loro possiamo provare questi locali.

Il desiderio di prendersi cura di un animaletto accomuna molte persone. In base allo spazio e al tempo a disposizione quindi si adottano porcellini d’India, ricci, conigli. In alcuni casi si può decidere di tenere un pollaio, dei pony o pappagalli. Tra i preferiti sicuramente ci sono cani e gatti.

Ami i gatti? Ecco quanto costa mangiare nei cat cafè e nei bistrot

Chi desidera mangiare fuori potrebbe scegliere di provare un locale particolare. Sono ormai diffusi su tutto il territorio italiano i cat cafè. Deriva dall’Oriente la tendenza di aprire e gestire infatti caffè o ristoranti speciali. La loro peculiarità consiste nel tenere all’interno dei gatti. Possono girare tranquillamente, rifugiarsi nelle loro cucce, accogliere le carezze dei clienti.

Tra i tanti locali presenti in Italia troviamo a Milano il Crazy Cat Cafè. Potremmo farci un salto per un brunch, l’aperitivo o per il pranzo. Per quanto riguarda le proposte del menù Cafè possiamo ordinare tanti tipi di bevande o dolci. I prezzi variano da 1 a 6 euro. Ci sono tra gli altri il Catpuccino con caffè, latte e in aggiunta a scelta cannella, cioccolato e altri aromi.

A Roma c’è Romeow Cat Bistrot. Il locale è aperto dal martedì alla domenica e serve colazione, pranzo, merenda e cena. Nel menù ristorante gli antipasti costerebbero sui 13 euro. Potremmo scegliere ad esempio il carciofo croccante con crema di pomodoro e salsa teriyaki o la ricotta con fungo, lichene, mielata. I primi piatti costano tra 16.50 e 17.50 euro. Nel menù ad esempio ci sono gli gnocchi di riso e lo spaghettone di Gragnano. I secondi piatti costano circa 17 euro.

Altri locali miciosi

A Portici nei pressi di Napoli c’è Gattò Bistrot. Qui i crostoni vegani costano 7 euro. Uno per esempio presenta crema di zucca e cicoria. Il prezzo del tagliere con tris di formaggio e salse sarebbe di 13 euro. Il muffin salato con nocciole, pecorino e Brie verrebbe 4.50 euro. I dessert partono da 4 euro e troviamo tra gli altri lo Scrigno di mela e la Lemon NewYork Cheesecake.

Il Nero Miciok Cat Cafè si trova a Palermo. In particolare l’Aperigatto costerebbe 8 euro e comprenderebbe 2 bevande calde e dolcetti vari.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. I prezzi possono subire variazioni)