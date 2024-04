Smettila di preparare ricette sbagliate! Scopri qual è davvero la differenza tra bacon, guanciale, pancetta e come usarli

Se sei italiano sai senza dubbio che la carbonara si prepara usando il guanciale e non la pancetta. Tuttavia, molti di noi commettono ancora questo tipo di errori perché non conoscono esattamente la differenza tra alcuni ingredienti. Oggi ci concentreremo su 3 ingredienti molto simili che non dobbiamo più confondere.

La cucina italiana è piena di ricette gustose e prelibate, alcune delle quali sono dei veri capisaldi della nostra tradizione. Conoscere davvero i prodotti con cui cucini ti permette non solo di non commettere errori, ma anche di ottenere il massimo con i tuoi piatti. I puristi della pasta alla carbonara inorridiscono all’idea di una ricetta preparata con il bacon o con la pancetta. Ecco perché oggi fugheremo definitivamente ogni tuo dubbio spiegandoti le differenze e svelandoti per quali piatti usare questi 3 ingredienti.

Smettila di preparare ricette errate: ecco cos’è il guanciale e come usarlo oltre alla carbonara

Se lo senti chiamare “goletta”, sei sicuramente in Romagna. Il guanciale è un salume dalla forma triangolare che deriva da un taglio di carne di maiale ricavato dalla guancia e da parte del petto. Non ci stupisce, dunque, che il guanciale porti proprio questo nome. Questo salume ha un’alta percentuale di grasso pregiato ed è compatto e consistente. Dopo aver ricavato il taglio, il guanciale viene lavato ed insaporito, usando principalmente sale e pepe nero.

Il vero guanciale, per essere definito tale, deve subire una stagionatura di almeno 3 mesi in cui rimane appeso. Con il guanciale puoi preparare molte ricette prelibate e saporite, come la tradizionale pasta alla carbonara, ma anche la amatriciana e la gricia.

Bacon, un salume non solo americano ma molto usato anche in Italia

Smettila di preparare ricette che non corrispondono a quelle originali. Tra bacon e pancetta ci sono delle differenze che dovresti conoscere. Entrambi questi salumi derivano dal maiale, ma provengono da 2 tagli diversi. Il bacon è un salume di suino che deriva dalla pancia dell’animale, ma può essere preparato anche con la lonza. Il bacon può provenire anche da altri tagli del maiale, ad esempio, dalla schiena, dalla gola e dalla spalla.

Questo salume può essere trattato in salamoia, salato a secco, affumicato e cotto in svariati modi. Generalmente, per insaporirlo si usano sale, zucchero e spezie. Il bacon è molto diffuso e usato negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. In Italia, invece, il bacon corrisponde alla pancetta tesa. Con il bacon si preparano le uova alla Benedict, il club sandwich e i chicken bacon donuts.

La pancetta, un salume perfetto per rendere uniche le tue ricette

La pancetta, invece, anche detta ventresca di maiale, è un salume che deriva dall’adipe del suino. Questo taglio viene squadrato, rifilato con cotenna o senza ed insaporito con sale e spezie come pepe nero, chiodi di garofano e noce moscata. Da regione a regione, la pancetta può essere arrotolata, stesa o steccata. Con questo salume generalmente si insaporiscono primi e secondi piatti con carne bianca e rossa. Ad esempio, rolatine e bocconcini di carne. Tra i primi piatti, puoi preparare della pasta con le verdure. In particolare, la pancetta si sposa bene con zucchine e asparagi.