Come superare la fine di una relazione e curare il cuore spezzato: i consigli per stare meglio

La fine di una relazione può essere dolorosa e devastante. Ma come superare il mal d’amore? Ecco alcuni consigli per stare meglio.

Ci siamo passati tutti e sappiamo quanto le pene d’amore possano essere dolorose e struggenti. Basta un attimo per innamorarsi, mentre ci vuole del tempo per superare una storia appena conclusa. I ricordi affollano la mente e provocano una sofferenza intensa e continua. Sembra di vivere emotivamente sulle montagne russe: ora sei sereno e subito dopo riaffiora l’angoscia.

Non importa che la relazione sia finita in modo burrascoso o in maniera pacifica, questa decisione è sempre difficile da accettare. Tutti cercano il modo più rapido per stare meglio, ma purtroppo, non esiste una ricetta universale per far sparire il dolore e il mal di cuore. È molto importante, però, che tu non perda mai il sorriso. Il dolore, poi, non deve intaccare assolutamente la tua autostima. Non pensare mai di essere imperfetta, di aver fatto qualcosa di sbagliato o di non essere abbastanza bella.

Come superare la fine di una relazione d’amore

Come abbiamo scritto nelle righe precedenti, non esistono delle regole precise per accelerare i tempi e dimenticare subito il tuo ex. Ma ecco dei consigli che possono farti stare meglio. È fondamentale non rimanere da sola. Sfogati con una persona vicina e che ti vuole bene. Non trattenere le lacrime. Piangere non è una vergogna. Parla e tira fuori la rabbia e il dolore. Accumulare questi due sentimenti negativi, potrebbe solo procurarti dello stress. Quindi, non affrontare il dolore da sola.

Non attaccarti ai ricordi e cerca di riorganizzare la tua vita. Ad esempio, evita i posti frequentati anche da lui. Chi ha il cuore spezzato cerca sempre il modo di rimanere in contatto con la persona che ama. Quindi, evita di spiare sempre i suoi profili social o mandare messaggi. Non è facile accettare la fine di un rapporto, ma questo distacco potrebbe servirti a “guarire” più velocemente. Per evitare di pensare alla tua sofferenza, fai delle lunghe passeggiate nella natura. L’aria aperta, pare che, calmi i pensieri e abbia un effetto curativo.

Pensa a te

“Chiodo schiaccia chiodo” per superare la fine di una relazione? Questo non è il modo migliore per affrontare il dolore. Cerca di concentrarti su di te e fai qualcosa per il tuo benessere. Ad esempio, uscire con gli amici, stare in famiglia o un bel massaggio rilassante, potrebbe farti sentire meglio. Forse non ci hai mai pensato, ma puoi affrontare il Mondo anche da sola. Puoi andare al cinema, guardare uno spettacolo teatrale o organizzare un viaggio, completamente da sola. La fine di una relazione può lasciare un grande vuoto nell’animo, ma questo non vuol dire che la vita sia finita. Ci sono tantissime belle esperienze ancora da vivere. Riprenditi la tua indipendenza e incentra i pensieri sulle tue volontà, senza rimuginare il passato.