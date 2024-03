Quanto costa volare come Alfa o fare altre esperienze estreme in Italia. Proposte per tutte le tasche

Per rendere più movimentata una vacanza o un weekend basterebbe scegliere tra tante proposte adrenaliniche. Una l’ha provata il cantante Alfa.

Quando la noia cerca di intrufolarsi nelle nostre giornate possiamo accoglierla o combatterla. In questo caso si possono trovare tante attività da svolgere in casa o fuori. Specialmente nel tempo libero da trascorrere all’esterno qualcosa di speciale potrebbe scuotere il torpore.

Scopriamo quanto costa volare come Alfa o fare altre esperienze estreme

Tra i giovani cantanti che stanno riscuotendo un buon successo c’è Alfa. Noto per brani come 5 minuti, Snap, You make me so happy e Bellissimissima si occupa di musica in molti modi. Il cantautore genovese infatti è anche un conduttore radiofonico. Al Festival di Sanremo del 2024 si è esibito nella serata delle cover con Roberto Vecchioni. Il brano Sogna, ragazzo, sogna dello stimato professore si è arricchito di una strofa rap scritta da Alfa. In gara c’era invece Vai.

Come ha dichiarato in una recente intervista su RTL 102.5, Alfa sta sfidando le sue paure attraverso i video dei suoi brani. Ha cominciato con le montagne russe di Bellissimissima e ha proseguito lanciandosi in volo per girare il video di Vai.

Questa esperienza molto adrenalinica l’avrebbe fatta a Casale Monferrato. Qui lanciarsi da un aereo in tandem con il paracadute nell’Area Delta 47 potrebbe costare 150 euro. Se si vuole in aggiunta un servizio foto o video o entrambi il prezzo partirebbe da 70 euro.

Emozioni indimenticabili

Per guardare con più calma dall’alto la bellezza di alcuni posti in Italia ci sarebbero altri modi. Ad esempio gardaflyingparadise.it propone un volo in parapendio a 120 euro e in deltaplano a 170 euro. Entrambe le esperienze sul Lago di Garda si svolgerebbero insieme a un esperto istruttore.

Se si preferiscono le montagne, tra le altre proposte su smartbox.com un volo in parapendio sul Massiccio del Grappa costerebbe circa 140 euro. Per un’emozionante esperienza acquatica ci sarebbe la discesa in rafting del fiume Sesia. Il costo sarebbe di 50 euro. I prezzi variano in base poi alla località italiana scelta. 2 persone in Trentino ad esempio potrebbero pagare sui 130 euro. Ecco svelato quanto costa volare come Alfa o fare altre esperienze estreme in Italia.

Infine, i piccoli tra 7 e 11 anni potrebbero trovare entusiasmante dormire con gli squali. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Acquario di Genova. I bambini dormiranno su brandine in sacco a pelo vicino alla vasca degli squali. Al mattino al risveglio osserveranno il loro comportamento. Il costo sarebbe di 89 euro, colazione inclusa.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare modalità di partecipazione e prezzi nei siti ufficiali)