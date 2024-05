Vuoi riconquistare il tuo ex? Per farlo tornare bastano poche semplici mosse ma ben studiate: parola degli esperti

Hai da poco concluso una storia importante e vorresti che lui o lei tornasse sui suoi passi? Non esiste di certo un incantesimo per fare cambiare idea una persona. Quel che è certo però è che i nostri gesti e le nostre azioni possono fare molto più di quanto credi.

La fine di una relazione è sempre un momento molto duro da affrontare sia per colui che lascia, sia per chi viene lasciato. Una delle sfide più difficili da affrontare è lasciare andare una persona importante e a volte, sfortunatamente, è l’unica cosa che possiamo fare. Il tempo è senza dubbio la miglior cura e non possiamo superare il dolore della perdita se non attraversandolo. Tuttavia, spesso non riusciamo a metterci il cuore in pace e voltare pagina.

Ma la domanda che tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo fatti è: è possibile riconquistare l’amore di chi ci ha lasciato? Secondo gli esperti, a volte, sì. Oggi ci concentreremo su cosa fare per cercare di far tornare da noi chi ci ha lasciato. Vuoi saperne di più? Se sei curioso, continua la tua lettura fino alla fine.

Vuoi riconquistare il cuore del tuo ex e farlo innamorare di nuovo? Ecco le mosse cruciali secondo i love coach

Innanzitutto occorre mettere in campo 2 cose fondamentali: tempo e pazienza. Riconquistare una persona che ha deciso di lasciarti è un percorso che non sempre potrebbe portare al risultato sperato. Per aiutarti a raggiungere quest’obiettivo, secondo i love coach è cruciale dedicarsi totalmente a sé stessi coltivando hobby e passioni. Imparare a stare bene da soli è fondamentale per stare bene con gli altri. Dedicati alla tua crescita personale e professionale e a tutto ciò che hai messo in stand-by per dedicarti ad un’altra persona. Colui o colei che vuoi riconquistare potrebbe apprezzare il cambiamento, il tuo impegno e la tua intraprendenza.

Come comportarsi con l’ex: 3 cose da fare assolutamente

Vuoi riconquistare il cuore del tuo ex partner? Dovrai fare in modo che possa sentire la tua mancanza, dunque non stargli addosso. Questo non significa sparire: usa i social in modo intelligente. Fagli vedere che stai andando avanti con la tua vita, ma ogni tanto posta qualcosa che possa suscitare in lui o lei ricordi e nostalgia. Vale tutto: una frase, una foto di un luogo speciale, una canzone.

Seconda cosa importante: non fingere oppure ostentare ciò che non sei. La sincerità paga sempre e le bugie vengono presto a galla. Dunque, se prova ancora qualcosa per te non avrai bisogno a ricorrere a questi giochetti. Infine, cerca di mantenere dei buoni rapporti con gli amici che avete in comune. Questi potrebbero aiutarti a capire alcune cose che lui o lei non ti ha detto e agire di conseguenza.

Un ultimo consiglio molto importante

Nessuno può giudicare la tua vita e le tue scelte, ma prima di agire poniti questa domanda: “ne vale ancora la pena”? Il rischio che le cose possano non funzionare una seconda volta c’è e potresti stare ancora più male dopo. Pertanto, prenditi del tempo per pensarci e analizzare razionalmente la situazione e poi, come si dice, “se son rose fioriranno”.