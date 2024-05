Vuoi capire se gli piaci davvero? Gli esperti svelano i 7 segnali inequivocabili da cogliere su social e chat

Se ti piace qualcuno, ma hai paura a dichiararti prima del tempo, presta attenzione a come ti scrive e a come si comporta sui social. Vuoi sapere se la tua crush ha perso la testa per te? Dopo aver letto questo articolo ti basteranno poche ore per capirlo.

Chi ha detto che bisogna conoscere una persona da molto tempo per capire se è davvero interessata a te? Nell’era del digitale, passiamo molto più tempo sui social e a scriverci che a parlarci. Per questo motivo, oggi più che mai, è davvero importante riuscire a cogliere determinati segnali che possono svelarci se piacciamo a qualcuno. Molto probabilmente è successo anche a te di arrovellarti con l’intento di capire tra le righe se il sentimento per l’altra persona è reciproco. Ecco, dunque, che oggi vogliamo svelarti come capire se gli piaci sul serio. Secondo gli esperti sono 7 le cose a cui prestare attenzione e che potrebbero essere davvero rivelatrici.

Vuoi capire se gli piaci? Osserva bene i suoi social

Hai fatto breccia nel suo cuore? Potresti facilmente capirlo analizzando come usa i suoi social in riferimento a te. Ti spieghiamo meglio: secondo gli esperti, se mette like e commenti a più non posso alle tue foto, story e status questo è un chiaro segnale. Sono giorni che non posti nulla? In questo caso, se è interessato a te, cercherà una scusa, anche la più banale per attaccare bottone. Dunque, se ti invia messaggi privati e quasi sempre l’iniziativa parte da lui, ci sono ottime probabilità che tu gli piaccia. Anche la velocità nella risposta spesso è indice d’interesse. Secondo gli psicologi, rispondere velocemente è un ottimo segnale. Infine, se utilizza tante emoji, specialmente quelle legate ad una sfera amorosa come, ad esempio, cuori e faccine innamorate, potrebbe volerti fare capire qualcosa.

Si capisce anche da come ti scrive: fai attenzione a questi segnali

Un semplice scambio di messaggi può farti capire più di quanto credi. Vuoi capire se gli piaci? A volte i piccoli gesti sono quelli che contano veramente. Scambiarsi il buongiorno e la buonanotte è un gesto che non si riserva a chiunque. Se piaci a qualcuno, l’altra persona dimostra, anche via messaggio, interesse per quello che fai.

Secondo gli psicologi, se i messaggi sono lunghi, espressivi e ricchi di dettagli (magari anche intimi) significa che vuole condividere dei particolari con te. Se una persona ti manda molti messaggi vuol dire senza dubbio che c’è feeling. E infine, presta attenzione ad un ultimo aspetto molto importante. Se anche dietro allo schermo cerca di metterti a tuo agio, di farti ridere ed è presente senza mostrarsi invadente, è cotto a puntino.