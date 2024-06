L’oroscopo degli angeli della prossima settimana sorride a 3 segni che incontreranno l’amore e riceveranno buone notizie in banca. Non questo segno d’acqua

Quando arriva il week-end si ha più tempo libero a disposizione da dedicarsi. Non solo dal punto di vista fisico, ma anche come ricarica mentale. Magari, andando a sbirciare quello che le stelle hanno in serbo per noi. Cosa prevede l’oroscopo degli angeli, da lunedì?

Finalmente è arrivato il sabato e, magari, siamo riusciti a dormire un po’ di più della normale sveglia lavorativa. Ci siamo presi un caffettino senza guardare, con angoscia, l’orologio e siamo usciti per fare le nostre commissioni, rimandate in settimana. Oppure, semplicemente, ci siamo dedicati a noi, con un po’ di attività fisica o culturale.

Ebbene, in fondo, leggere l’oroscopo potrebbe rientrare in questa routine da fine settimana. Soprattutto, quello che anticipa cosa gli astri ci hanno riservato in quella successiva. Un appuntamento al quale in tanti non si sottraggono. In fondo, anche solo per curiosità, un po’ tutti vogliono conoscere in anticipo il proprio futuro. Così da prepararsi e, magari, affrontarlo al meglio. A parole, non lo si dice e, intimamente, si è certi di non crederci. Però, alla tentazione di leggere cosa è riservato al nostro segno, si fa fatica a sottrarsi.

L’oroscopo degli angeli della prossima settimana sorride a 3 segni. C’è anche il tuo

La maggior parte delle persone legge l’oroscopo tradizionale, ma qualcuno non si accontenta. C’è chi preferisce quello dei Maya e chi, invece, si fida solo dell’oroscopo degli angeli. Perché ogni segno ha il suo angelo custode, che veglia su di lui. Ebbene, da lunedì, grazie anche ai propri angeli custodi, ben 3 segni potranno godere di una settimana da far invidia.

A partire dall’Ariete che potrà mandare il buon Chamuel a prendersi un poco di riposo. Infatti, si preannunciano giorni ricchi di sorprese positive per questo segno e non solo sul conto in banca, finalmente in crescita.

Ecco quali sono gli altri due segni che avranno amore e fortuna nella prossima settimana

L’oroscopo degli angeli della prossima settimana sorride a 3 segni come il Leone. Nel week-end, infatti, una cena apparentemente tra amici, si rivelerà decisiva per farvi conoscere una persona speciale. Chi è single, insomma, potrebbe, tra non molto, dire addio alla solitudine.

Infine, il Sagittario, protetto da Zadckiel, che porta benevolenza, avrà notizie positive dal punto di vista medico. Una visita, infatti, scaccerà via tante paure e la festeggerete prendendovi qualche giorno di relax, dopo la paura provata. Male, invece, lo Scorpione, segno d’acqua, che dovrà aggrapparsi a Chamuel per superare una botta economica inaspettata.