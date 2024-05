Vuoi proteggerti dai vicini spioni? Anziché la solita siepe, scegli queste piante che fioriscono in primavera

I tuoi vicini sono spioni e ficcanaso? Niente paura, proteggi la tua privacy usando queste 3 piante dai fiori meravigliosi. Scopri di quali arbusti parliamo.

Possedere un giardino o un balcone, in cui rilassarsi, leggere un libro o guardare il tramonto è una vera fortuna. Purtroppo, però, questi momenti magici possono essere rovinati dagli sguardi indiscreti di vicini o passanti. Non è bello sentirsi osservati. Per preservare la tua intimità, naturalmente non devi cambiare casa, ma trovare una soluzione adeguata. Puoi acquistare dei pannelli, scegliere delle tende, degli ombrelloni o delle recinzioni in bambù. Tutte soluzioni molto valide. Ma se vuoi anche abbellire il tuo spazio esterno, senza spendere una fortuna, ti consigliamo di scegliere delle piante.

Vuoi proteggerti dai vicini spioni? Il rododendro ti darà tante soddisfazioni

Se non vuoi utilizzare la classica siepe, ecco un arbusto alternativo, dotato di fiori meravigliosi. Questa pianta, posizionata nei punti giusti, ti permetterà di preservare la tua privacy. Ecco il rododendro che fiorisce proprio in primavera. È un arbusto ornamentale e sempreverde che può raggiungere anche i 4 metri d’altezza. Dona delle fioriture molto generose: bellissimo se coltivato nelle aiuole ma adatto anche a siepi e bordure. La pianta ha dei fiori molto vistosi e delle foglie di colore verde brillante, dal margine ripiegato. Il rododendro predilige una posizione ombreggiata e delle innaffiature regolari. Se coltivato in piena terra, ricordati di distanziarlo da altre piante.

2 piante da scegliere

La lantana è la scelta perfetta per difendersi dai ficcanaso. Un arbusto sempreverde che fiorisce da maggio ad ottobre. I suoi fiori sono delle bellissime ombrelle tondeggianti dai colori sgargianti e vivaci. È facilissima da coltivare ed è molto diffusa in Italia. Ama il clima mite e le irrigazioni abbondanti in estate, ma può anche sopportare dei brevi periodi di siccità.

Vuoi proteggerti dai vicini spioni? Anche la spirea è una pianta bellissima e che ti permette di preservare la privacy. I suoi fiori sono simili a quelli del viburno e sbocciano a partire da giugno. È un arbusto dalla grandezza variabile, dotato di un fogliame molto lucido. La spirea è una pianta molto rustica che si adatta a vari tipi di terreni. Non necessita di molta acqua e predilige un concime granulare a lenta cessione. Ecco, quindi, 3 piante bellissime che potrebbero aiutarti ad abbellire il tuo spazio esterno e proteggerti da sguardi indiscreti.