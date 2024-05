3 tappe del Giro d’Italia 2024: il campanile più alto e altre attrazioni da vedere in bellissime località

Ci sono competizioni che appassionano tanti. Il campionato di calcio in Italia ha molto seguito, così come altri sport. Tra tutti spicca il ciclismo con praticanti di varie età. Scopriamo cosa ci riservano alcune delle tappe di quest’anno del famoso Giro d’Italia.

Sono tanti gli sport agonistici da praticare individualmente o in squadra. Probabilmente quello più famoso e diffuso è il calcio. L’interesse però degli italiani verso tennis, padel, basket e anche la corsa sta crescendo. C’è inoltre un mezzo di locomozione che è il protagonista di una gara storica a tappe. Parliamo della bicicletta. La sua invenzione agli inizi dell’Ottocento sarebbe contesa da francesi e tedeschi.

Bicicletta, una passione per ogni età

Dalla prima forma rudimentale si passò in pochi anni a un modello simile ala bicicletta moderna e classica. Pedali, ruote a camera d’aria e altri componenti resero quindi questo semplice veicolo molto popolare e comodo da usare.

Ormai ne sono in commercio vari tipi, dal triciclo alle biciclette per bambini e poi da quelle da corsa alle mountain bike. Oltre a competizioni locali o regionali, i professionisti possono partecipare soprattutto al Giro d’Italia. La gara ebbe origine nel 1909 sulla scia del successo del Tour de France.

Le tappe del percorso del Giro ogni anno sono quasi sempre diverse. Tra quelle finali del 2024 troviamo Selva Val Gardena. Località accogliente e meta del turismo invernale, offre un panorama mozzafiato sulle Dolomiti. Si possono praticare sci alpino e sci di fondo, snowboard e gustare varie specialità locali come panicia e fuiacia. In estate si praticano trekking e giri in mountain bike. Tra i punti di interesse in zona ci sono i ruderi di un castello e la meridiana di Roland Moroder.

3 tappe del Giro d’Italia 2024: il campanile più alto del nostro Paese

Un’altra località che i ciclisti del Giro d’Italia devono raggiungere è Mortegliano vicino Udine. Qui è fiorente il settore agroalimentare e tra i prodotti tipici ci sono i formaggi. Sarà interessante visitare il Duomo. Il campanile più alto d’Italia si trova proprio qui, a Mortegliano. Misura 113,20 m e risale agli anni Cinquanta. Impossibile quindi non notarlo arrivando a questa tappa.

La bellezza della nostra Italia si esprime nell’arte, nell’architettura e in diversi altri ambiti. Uno è senza dubbio quello riguardante la natura. Una delle ultime tappe del percorso è Alpago. Per una vacanza in famiglia si può scegliere in zona di trascorrere del tempo al Lago di Santa Croce. Si può prendere il sole, fare attività lungo le sponde e sul prato o in acqua. Per escursioni in mountain bike o passeggiate c’è la Foresta del Cansiglio. Ecco le ultime 3 tappe del Giro d’Italia 2024: il campanile più alto tra tutti e altre piacevoli attrazioni possono indurre molti a visitare queste zone.