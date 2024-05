È il segno zodiacale più falso dello zodiaco. Non ti fidare quando ti sorride, perché è pronto a pugnalarti alle spalle

Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche. Chi è nato sotto di loro, di solito, ha delle caratteristiche comuni che contraddistinguono gli appartenenti. Ecco perché si può affermare che ci sia un segno più fedele, uno più traditore, quello più passionale. Ed ecco il più falso di tutti.

L’astrologia è diventata, sempre più, una compagna importante per molte persone. Che non iniziano, ad esempio, la giornata senza prima aver consultato, online o su un quotidiano e rivista, le previsioni del loro segno. Spesso, facendosi anche condizionare.

Magari, non lo ammetteranno pubblicamente, come se ci fosse da vergognarsi, nel 2024, ad affidarsi ai segni zodiacali. Certo è che non sono pochi quelli che, magari, evitano di fare una certa cosa, “suggestionati” da quello che gli astri hanno previsto per loro. Anche se, va detto, bisogna fare attenzione con le previsioni generiche. Dire che il Toro avrà fortuna sfacciata per una settimana, non significa che ogni nato sotto quel segno diventerà ricco. Solo che, secondo gli astri, potenzialmente potrebbe farlo. Poi, dipende molto anche dai nostri comportamenti far accadere le cose, come da previsioni.

È il segno zodiacale più falso dello zodiaco. Sei mai stato ingannato da lui?

Se il single dello Scorpione avrà ottime notizie in amore, non sarà stando in casa che pioverà, sul suo balcone, il futuro partner. Occorre, insomma, fare la propria parte. Detto questo, oltre alle previsioni, anche le caratteristiche dei singoli segni sono importanti da conoscere.

Infatti, ci sono persone che, magari in un colloquio, ti chiedono il segno zodiacale perché la risposta potrebbe fare la vostra fortuna, oppure no. Ad esempio, di recente, abbiamo scoperto qual è il segno che cornifica di più il partner.

Il segno più falso dello zodiaco è lui, ma attento anche a questi

Ebbene, tornando all’oggetto di questo articolo sappiate che questo è il segno zodiacale più falso dello zodiaco. Si tratta della Bilancia. Avere a che fare con lei, come segno, non vi deve mai lasciare tranquilli. Esperta nel doppio gioco, non sai mai se stia indossando una maschera, oppure no.

Bravissima ad ingannare, per portare a casa il risultato, esattamente come la Vergine. Che è forte della sua arguzia, abile nel saper manipolare le persone per portare a casa il risultato. Di quello che dice la Vergine, bisogna tener buono, forse, la metà. Non da meno è lo Scorpione, ma lui, più che altro, lo fa per conquistare un partner. Si vanta di cose mai fatte, ingigantendole. Va preso, insomma, con le pinze.