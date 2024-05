Non solo in Olanda, ma per ammirare distese di tulipani e fiori colorati basta andare in Piemonte

I Paesi Bassi sono famosi per i loro tulipani colorati. Ma sai che anche in Italia c’è un posto magnifico dove puoi ammirarli? Si trova vicino Torino.

Colorati, allegri e molto scenografici. I tulipani sono dei fiori che stupiscono sempre per la loro bellezza. Parliamo di una bulbosa perenne ampiamente utilizzata per abbellire giardini e balconi. I tulipani annunciano l’arrivo della primavera perché, cominciano a sbocciare all’inizio di questa magnifica stagione. Proprio come la rosa, anche il tulipano simboleggia l’amore. Ad esempio, quello di colore rosso indica l’amore appassionato. Il tulipano bianco è associato all’amore fedele e quello arancione ad un legame duraturo.

Qualche consiglio

Nonostante non abbiano bisogno di particolari cure, i tulipani regalano ugualmente delle fioriture spettacolari. Per poter godere della loro bellezza in primavera, è necessario avviare la loro coltivazione in autunno. Basta interrare i bulbi dei tulipani a circa 10-20 cm di profondità e a una distanza di circa 20 cm tra loro. Il terreno da utilizzare deve essere molto sabbioso. Innaffia i bulbi ogni due o tre giorni, ma attenzione ai ristagni. La maggior parte dei tulipani proviene dai Paesi Bassi. Proprio in questo Paese si possono ammirare campi di fiori meravigliosi. E se ti dicessi che anche in Italia ci sono distese di tulipani, proprio come quelle olandesi? Ecco dove.

Non solo in Olanda, ma per ammirare distese di tulipani basta andare in questo castello

Siamo nel cuore del Piemonte e precisamente in provincia di Torino. A partire dalla primavera del 2000, il parco del castello medievale di Pralormo ospita la fioritura di più di 100.000 tulipani. L’evento prende il nome di Messer Tulipano. La manifestazione floreale è visitabile dal 30 marzo e fino al 1° maggio, acquistando il biglietto. Purtroppo, la fioritura dei tulipani di quest’anno è stata breve, ma ad oggi, si possono ammirare tanti altri stupendi fiori.

Tutto questo avviene in uno splendido parco progettato da Xavier Kurten (famoso per aver ideato i giardini di alcune residenze sabaude). Il parco ospita anche alberi secolari e l’Orangerie, antica serra per gli agrumi. Oltre naturalmente a spettacolari fioriture come quella della rosa “Variegata di Bologna”.

Non solo il parco, puoi anche visitare il magnifico castello. Il Castello di Pralormo si trova a circa 40 Km da Torino, ha origini medievali e, oggi, è residenza nobiliare (abitata dai proprietari, i Conti Beraudo di Pralormo). Un luogo dalla bellezza senza tempo, che ha mantenuto l’architettura originale e i materiali dell’epoca, nonostante i vari restauri.