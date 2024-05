Vuoi andare in vacanza a Madrid? Questi posti potrebbero interessarti e sorprenderti

Quando si organizza un viaggio in genere si pensa a biglietti aerei o del treno e a mettere in valigia il necessario. Sarebbe importante anche fare un elenco delle cose da fare. Se la nostra meta è Madrid, riserviamo del tempo per visitare questi luoghi.

Una vacanza a Ibiza o Tenerife è il sogno di tanti. C’è anche chi preferisce Valencia oppure Barcellona. Un classico è pure visitare la capitale spagnola, Madrid. Questa città può sorprendere e soddisfare tante esigenze.

Per caso vuoi andare in vacanza a Madrid? Questi posti potrebbero interessarti

Cosa può spingerci a prenotare volo e hotel per un soggiorno a Madrid? L’elenco delle risposte sarebbe lungo. Accenniamo solo alla facilità di comprensione della lingua, al carattere degli spagnoli e alla cucina tipica saporita. Sono molte le attrazioni che ci aspettano. Tra i luoghi imperdibili troveremo la Plaza Mayor e l’arena della Plaza de Toros. Caffè e ristoranti stuzzicheranno il nostro palato con bevande e cibo. Pensiamo ad esempio alle tapas, alla paella o al jamon e altri tipi di piatti.

Il Palacio Real è uno dei palazzi più grandi al Mondo e tra i più visitati. All’interno ci sono la Sala del trono, la Sala delle colonne, la Sala Gasperini, la Cappella reale, la Real Armerìa e molto altro. Il biglietto intero costerebbe 14 euro. Chi ama il mondo dell’arte può scegliere tra diversi musei. Per esempio il più famoso è il Museo del Prado. Un altro da visitare sarebbe il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Andando a Madrid potremo in questi posti ammirare opere di Goya, Velàzquez, Picasso e di altri artisti di fama mondiale.

Alcune mostre da visitare

Per chi desidera esplorare qualcosa di più contemporaneo a Madrid c’è l’Espacio Fundación Telefónica. Qui si organizzano attività, laboratori e incontri interessanti su vari tempi d’attualità. In particolare al momento la Fondazione ospita la mostra Ventanas al futuro. Si tratta di sei grandi istallazioni audiovisive. Il visitatore è invitato a proiettarsi con l’immaginazione attraverso esse nel futuro. Gli artisti partecipanti sono Paul Trillo, GMUNK, Inferstudio, Boldtron, Lifeforms, fuse*.

Un’altra mostra ha come titolo Exponencial. De analógicos a digitales. Visitandola potremo riflettere quindi sull’evoluzione della telecomunicazione e sull’impatto di vari mezzi tecnologici sulla vita quotidiana dell’uomo. L’Espacio Fundación Telefónica si trova nella calle Fuencarral nel centro di Madrid. L’entrata sarebbe gratuita. Vuoi andare in vacanza a Madrid? Questi posti potrebbero interessarti e farti vivere esperienze insolite.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per maggiori dettagli su ingressi e biglietti)