Gatti, mare e natura: gli ingredienti per una vacanza in questa città sull’Adriatico

Cercando un posto dove trascorrere alcuni giorni di ferie potremmo decidere di andare all’Estero. Ci sono mete molto note e altre meno, come una nel Montenegro. Ecco qual è e cosa vedere.

Quando comincia la stagione autunnale spesso pensiamo alle vacanze invernali. All’inizio della primavera durante delle tiepide giornate possiamo immaginare dove andare in estate. Di solito si resta in Italia, dove troviamo tutto ciò che può desiderare chi cerca relax, cultura, divertimento. Spendendo qualche euro in più si può partire per mete più o meno lontane. A poca distanza dal nostro Paese ci sono tanti luoghi da esplorare.

Gatti, mare e natura: gli ingredienti per una vacanza in Montenegro

Sul Mar Adriatico in Montenegro si può raggiungere un posto molto interessante. I mezzi da usare sarebbero la nave o l’aereo. Arrivati a destinazione potremmo renderci indipendenti noleggiando un’automobile. La località a cui ci riferiamo è Kotor, detta anche Cattaro. La cittadina si trova insieme ad alcune altre nell’area delle Bocche di Cattaro, un fiordo montenegrino Patrimonio UNESCO.

La graziosa Kotor è stata al centro di numerosi eventi storici, tra cui le recenti due guerre mondiali. Il centro storico purtroppo è stato parzialmente distrutto durante un terremoto del 1979. Per fortuna la ricostruzione ha mantenuto abbastanza intatto l’aspetto originario. Kotor è il posto ideale da visitare specialmente se si cerca la tranquillità e si amano i gatti. Sono molto coccolati e lungo le vie troveremo postazioni di cibo, cucce e pure un museo ad essi dedicato. Kotor offre anche esempi importanti di architettura religiosa.

Attrazioni di vario tipo

Nella cittadina del Montenegro vi sono ad esempio la chiesa di Sveti Nikola e quella di Sveti Luka. Quest’ultima in particolare risalirebbe al XII secolo e all’interno troveremo due altari, uno per il rito ortodosso e uno cattolico. È da visitare inoltre la Cattedrale di San Trifone, il patrono di Kotor. La ricorrenza cade a febbraio e per l’occasione oltre alla processione delle reliquie ci sarebbe una festa con balli e musica tradizionali. Un altro evento cade tra marzo e aprile ed è dedicato alle camelie. Imperdibile il Carnevale di Kotor che si terrebbe in agosto.

Tra le altre cose da vedere troviamo la Torre dell’orologio del 1600 e alcuni edifici storici come il Palazzo dell’Arsenale. Un’escursione alla Fortezza di Sveti Ivan potrà regalare una vista mozzafiato. Visitare Kotor in estate vuol dire inoltre godere della bellezza del mare a ridosso delle montagne. Potremmo scegliere la sabbia della spiaggia di Zanjice o quella della caratteristica Trsteno tra le scogliere. Gatti, mare e natura: gli ingredienti per una vacanza speciale si troverebbero quindi a Kotor.

