Vorresti una pelle liscia, luminosa e senza rughe? Ecco i 7 sorprendenti segreti di bellezza delle donne giapponesi

La tua pelle non è così bella come vorresti? Oggi siamo qui per raccontarti come fanno le donne orientali ad avere una pelle così perfetta e bellissima. Mettere in pratica questi consigli potrà regalarti una pelle da dea.

Senza dubbio avrai notato anche tu che le donne giapponesi possiedono una pelle particolarmente incantevole. Secondo la cultura giapponese, la cura del corpo è considerata davvero molto importante. La loro pelle è diafana e chiarissima e quasi sempre priva di imperfezioni. Ma come fanno ad ottenere un risultato simile? La genetica ha la sua importanza, ma non si tratta solo di questo. Se una pelle riceve le cure che merita può davvero diventare favolosa. Oggi siamo qui per illustrarvi la beauty routine delle donne orientali che permette di ottenere risultati a dir poco incredibili.

Vorresti una pelle liscia, luminosa e priva di imperfezioni? Dedica ad essa almeno 20 minuti al giorno

La skincare deve diventare un’abitudine se vuoi vedere la tua pelle diventare più bella. Le donne orientali struccano il viso con oli vegetali, come ad esempio quello di argan o di jojoba. Applicalo massaggiando il viso e poi risciacqua per bene con acqua tiepida. È importante rimuovere sempre il make-up per mantenere una pelle giovane: così facendo i pori non si ostruiscono e la minaccia dei brufoli si allontana. A questo punto, è necessario detergere la pelle usando un sapone per il viso delicato: questo servirà a rimuovere le impurità. Dopodiché, per riequilibrare la pelle, le giapponesi usano delle acque floreali con lo scopo di preparare la pelle agli step successivi. Le acque floreali si passano sul viso con un dischetto di cotone e si lasciano assorbire lentamente. Arriviamo al siero: questo prodotto serve per stimolare le cellule epidermiche e va applicato con movimenti circolari. Il siero non deve essere scelto a caso. Ne esistono diverse tipologie: per pelli secche, grasse, miste e sensibili. In questa fase, non dimenticarti di trattare anche al collo.

L’importanza dei massaggi e la cura delle labbra per avere un viso di porcellana

Vorresti una pelle liscia, luminosa e da bambola? Ricordati di massaggiare la pelle perché questa mossa potrebbe migliorare l’elasticità della pelle e di conseguenza ritardare la comparsa delle rughe. Fallo mentre applichi una crema viso, se possibile con protezione UV. Le donne orientai usano creme a base di riso per ottenere questi risultati. Se vuoi avere una pelle invidiabile, puoi preparare una maschera con il riso. Tritane 2 cucchiai in modo da polverizzarne i chicchi, mescolalo con 2 cucchiai di latte vegetale e applica la maschera sul viso per 10 minuti. Risciacqua per bene con acqua tiepida e vedrai la tua pelle subito più luminosa e morbida. Infine, non dimenticarti delle labbra. Usa un balsamo o del burro di karité e applicalo più volte al giorno e prima di andare a dormire. Noterai la differenza dopo pochi giorni!