Come avere una pelle senza imperfezioni con ingredienti naturali e super nutrienti

Vorresti che la pelle del tuo corpo fosse sempre perfetta e liscia? Ti basterà preparare a casa questo scrub naturale.

Uno dei desideri di molte donne è poter avere una pelle perfettamente liscia e senza imperfezioni. Spesso quello che viene detto loro è che servono dei trattamenti realizzati con macchinari costosi per poter ottenere un simile risultato. In verità, ci si può affidare anche a molti rimedi e metodi naturali che permettono di veder

migliorare notevolmente la propria cute dopo alcune settimane da loro utilizzo.

Infatti gli ingredienti naturali contengono diverse sostanze utili per la pelle e hanno delle proprietà benefiche che permettono alla stessa di rigenerarsi e di avere un aspetto migliore, oltre che andare ad agire anche in profondità. Un ingrediente che viene spesso utilizzato per rendere la cute molto più bella, luminosa e ed elastica è il caffè, visto che presenta caratteristiche esfolianti e antiossidanti.

Come preparare uno scrub al caffè: la ricetta

Il caffè viene utilizzato in diversi trattamenti per il corpo e in particolare per gli scrub, dato che è in grado di apportare numerosi benefici a tutto il corpo. I chicchi macinato infatti hanno una consistenza granulosa e sono quindi adatti a essere utilizzati per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte, permettendo di ottenere un risultato liscio e levigato. Inoltre, danno anche la possibilità di stimolare la circolazione sanguigna quando utilizzati nei massaggi.

Tra gli altri benefici, la caffeina possiede anche delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie le quali vanno a proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi, che sono ciò che causa l’invecchiamento della cute. Infine molte persone apprezzano particolarmente l’aroma di caffè. Per quanto riguarda la ricetta in sé per realizzare uno scrub bisognerà procurarsi i seguenti ingredienti:

5 cucchiai in polvere di caffè;

1 cucchiaio di sale grosso;

2 cucchiai di sale fino;

2 cucchiai di olio evo;

2 cucchiai di olio di cocco;

Alcune gocce di olio essenziale di lavanda.

Tutti questi ingredienti andranno messi in ordine all’interno di una ciotola e bisognerà poi iniziare a mescolare fino a quando non si otterrà una pasta omogenea e in cui non saranno più distinguibili. Il composto dovrebbe essere marrone scuro e basterà utilizzarlo sotto la doccia massaggiando con cura e delicatezza tutte le parti del corpo. Nel caso in cui si dovesse avere una pelle estremamente delicata e soggetta a irritazioni, bisogna ricordarsi di non fare pressione e di usare un tocco gentile e delicato.