Labbra subito rimpolpate effetto filler solo con la cannella: come usarla e quanto dura l’effetto

Vuoi delle labbra più carnose e rimpolpate? Ecco come ottenere un ottimo risultato solo con la cannella.

Ti lascerà a bocca aperta.

Le labbra sono una delle parti più fragili del viso. Il vento, il freddo e anche il sole, possono influire negativamente sul loro stato. Inoltre, se non assumiamo la giusta quantità di acqua, le nostre labbra potrebbero disidratarsi.

Per evitare questa condizione, è necessario prendersene cura ogni giorno, utilizzando dei prodotti idratanti e nutrienti. Ad esempio, puoi usare il classico burrocacao.

Grazie alla sua composizione, crea una barriera protettiva per evitare che le labbra si secchino. Puoi utilizzarlo più volte al giorno e quando ne senti la necessità.

I rimedi più utilizzati

Le labbra sono molto sensuali ed attraenti. Spesso si vorrebbero più grandi, definite e carnose, ma non tutti possono permettersi di andare dal chirurgo.

Se madre natura è stata poco generosa, allora prova questi trucchetti naturali per rendere le labbra più voluminose.

Il chirurgo costa troppo e hai paura del dolore? Compra un lip plumper: un prodotto che stimola la microcircolazione. Generalmente sono cosmetici a base di acido ialuronico e sostanze naturali, come il peperoncino, che irrita leggermente la pelle. Dopo l’applicazione, le labbra sembreranno subito più grandi e carnose.

Naturalmente è un effetto temporaneo. Ci sono lip plumper trasparenti o colorati, costosi ma anche low cost.

Se non vuoi acquistare questo prodotto, allora affidati ad altri rimedi.

L’olio al peperoncino può diventare un alleato della tua bellezza. Applicane qualche goccia sulle labbra e lascia agire per qualche secondo. Risciacqua per bene.

Labbra subito rimpolpate effetto filler solo con la cannella: prova questa spezia

Non tutti sanno che, anche usando la cannella, puoi raggiungere lo stesso risultato del peperoncino. Una spezia comunemente usata in cucina, soprattutto per la preparazione dei dolci.

Un alimento ricco di vitamine, minerali e fibre. In commercio, puoi trovarla già macinata o nelle classiche stecche.

Una spezia dolce e profumata, che puoi utilizzare anche per dare volume temporaneo alle labbra.

Labbra rimpolpate effetto filler solo con la cannella? Devi solo mescolare qualche goccia di olio d’oliva con questa spezia. Massaggia delicatamente il composto sulle labbra e dopo qualche minuto, sentirai un leggero formicolio.

Rimuovi il composto con un dischetto struccante, un cotton fioc o risciacqua con acqua.

Applica un burrocacao o un balsamo labbra, per ammorbidire e nutrire la pelle. Anche questo metodo è solo temporaneo e svanisce dopo qualche minuto.

Molti li usano ma si deve fare sempre attenzione alle allergie/intolleranze eventuali verso questi rimedi!