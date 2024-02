Casa profumata tutto il giorno con il trucchetto dell’aspirapolvere: usalo anche per eliminare i cattivi odori

Vuoi che la tua casa abbia un gradevole profumo per tutto il giorno? Invece di comprare diffusori o deodoranti, utilizza il geniale trucchetto dell’aspirapolvere. Scopri come utilizzare questo elettrodomestico per eliminare i cattivi odori e profumare l’ambiente.

Una casa profumata e priva di odori sgradevoli contribuisce a creare un ambiente ospitale e piacevole. Sappiamo quanto è importante aprire regolarmente le finestre. Questa azione ci permette di far entrare aria fresca e ricca di ossigeno. Ma consente anche di abbassare l’umidità presente in casa, così da limitare la formazione di muffe o condensa. Ma spesso spalancare le finestre delle stanze, non basta ad eliminare i cattivi odori. Soprattutto se pensiamo alla puzza di fritto, oppure a quella dei broccoli, il fumo, ecc. Questi odori sono difficili da mandare via, anche se si utilizzano i classici profumatori per ambienti o dei deodoranti artificiali.

Agrumi, spezie, essenze naturali

Ma perché affidarsi a qualcosa di artefatto se puoi profumare efficacemente la casa, utilizzando dei prodotti naturali? Le essenze naturali sono perfette per la casa. Il loro profumo persiste per tutto il giorno. Ma molti non sanno che gli oli essenziali avrebbero anche delle proprietà benefiche. Ad esempio, l’olio essenziale di lavanda ha un profumo fresco, dolce e che piace a tutti. Inoltre, possiede delle proprietà calmanti, antistress e rilassanti. Anche bollire in acqua, una stecca di cannella e delle scorze di arancia, potrebbe essere una soluzione per profumare l’ambiente. Soprattutto per eliminare la puzza di fritto in cucina.

Casa profumata tutto il giorno con il trucchetto dell’aspirapolvere anche senza sacchetto

Ma sai che puoi profumare la casa usando solo l’aspirapolvere? Può sembrare strano, ma questo è un metodo geniale per pulire e nello stesso momento eliminare i cattivi odori. Ti basta solo inserire all’interno del sacchetto qualche stecca di cannella. Quando accenderai questo elettrodomestico il profumo della spezia si diffonderà per tutta la casa. Puoi inserire all’interno del sacchetto anche un fazzoletto imbevuto di olio essenziale. La profumazione che più preferisci. Se la tua aspirapolvere è priva di sacchetto non temere, questa è la soluzione più efficace. Estrai il serbatoio, lavalo per bene e passa sulla sua superficie un dischetto di cotone imbevuto di olio essenziale. Se possiedi un’aspirapolvere ad acqua, ti basterà solo versare qualche goccia della tua essenza preferita nel serbatoio. Questi sono dei rimedi naturali e soprattutto a costo zero, che ti permetteranno di avere una casa profumata tutto il giorno.