Vivono benissimo nel disordine questi 3 segni che sono i più disorganizzati dello zodiaco

C’è chi ama l’ordine e chi, invece, vive benissimo in mezzo al caos. Ecco i 3 segni zodiacali più disordinati, disorganizzati e che dimenticano anche le piccole cose quotidiane.

Se vivi serenamente in mezzo al caos, tra suppellettili inutili, libri sparsi per casa, sedie che diventano armadio, allora fai parte della categoria delle persone estremamente disordinate. È vero, un pizzico di confusione pare che stimoli la creatività e liberi le energie positive, ma vivere una vita completamente disorganizzata non è da tutti.

Chi è disordinato sta benissimo in mezzo al caos e riesce a trovare sempre ciò che cerca, seguendo una logica del tutto personale. Questo lo sanno bene alcuni segni zodiacali che, anche impegnandosi tantissimo, non riescono ad essere ordinati Scopriamo di quali segni parliamo e le loro caratteristiche principali.

Vivono benissimo nel disordine questi 3 segni zodiacali: iniziamo dall’Acquario e dal Leone

Lo sappiamo tutti, l’Acquario è il più creativo e il più fantasioso dello zodiaco. Un segno di Aria molto empatico, impossibile da imprigionare all’interno di schemi predefiniti. Odia i legami troppo morbosi e non si tira indietro quando c’è da lottare per una giusta causa. Ma la mente dell’Acquario è sempre altrove e la testa continuamente tra le nuvole. Per questo motivo si distrae facilmente ed è un disordinato cronico. Pensate che sia un difetto? Niente affatto: il segno dell’Acquario diventa più creativo in mezzo al caos.

Tra i segni più disordinati troviamo anche il re dello zodiaco. Forte e sempre fiero il Leone. Ha una personalità stabile e ama sentirsi al centro dell’attenzione. Il segno del Leone raggiunge sempre gli obiettivi fissati con tenacia e decisione. Ma hai mai dato un’occhiata alla casa di un Leone? Regna sempre il disordine. Le faccende domestiche sono una vera noia e vengono sempre procrastinate. L’armadio del Leone è la sedia della scrivania o il divano del salotto.

Ultimo segno dello zodiaco

Sensibile e compassionevole il segno dei Pesci, ma anche tanto disordinato. Il dodicesimo segno dello zodiaco si distingue per il suo altruismo ma, proprio come l’Acquario, ha una grande capacità di sognare ad occhi aperti. Il segno dei Pesci vive benissimo nel disordine e proprio in queste condizioni di caos, riesce ad essere creativo e trovare il suo ordine mentale. I Pesci sono molto distratti e dimenticano anche di occuparsi delle piccole cose quotidiane. Vivono benissimo nel disordine questi 3 segni zodiacali che sono anche i più disorganizzati.