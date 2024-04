Le stelle di maggio premiano questi 3 segni zodiacali. Un segno di Fuoco, invece, deve attendere tempi migliori

Cosa dicono le stelle del mese di maggio? Ecco i segni più fortunati e che meritano il podio. Purtroppo, un segno di Fuoco, dovrà attendere ancora qualche settimana prima di vedere il sole.

Il mese che sta per arrivare promette notevoli cambiamenti per alcuni segni zodiacali. Secondo le stelle, maggio 2024, sarà particolarmente propizio non solo per il segno del Toro. Il vento del cambiamento travolgerà anche altri segni zodiacali, che finalmente si sentiranno più sicuri e forti. Una nuova energia cosmica sta per arrivare.

Le stelle di maggio premiano questi 3 segni zodiacali: medaglia d’oro per il Toro

Venere lascia il segno dell’Ariete per transitare in quello del Toro. Maggio sarà un mese importante per questo segno. Il cielo è davvero fortunato e le stelle ti invitano a godere di questo periodo propizio. Gli affetti, la passione e il romanticismo sono i protagonisti delle vostre giornate. L’amore va a gonfie vele, ma anche in campo lavorativo ci saranno delle novità. Nella seconda metà del mese, le occasioni per fare soldi non mancheranno. Ricorda solo di coglierle al volo.

Amore e passione anche per il segno della Vergine, con Venere in buon aspetto fino al 24 maggio. I nati dal 24 agosto al 22 settembre, vivranno un mese davvero romantico. Buono anche il dialogo con i figli. Se vuoi proporre dei cambiamenti in campo lavorativo, muoviti prima che il mese finisca. Dopo maggio, le occasioni professionali saranno più scarse.

Sul podio dei più fortunati di maggio, troviamo un altro segno di Terra: il Capricorno. Governato da Saturno, il Capricorno, in amore, è davvero determinato e sa quello che vuole. Finalmente a maggio, anche in ambito lavorativo, arriveranno le risposte che aspettavi. Concediti del tempo per stare da solo e riflettere. È il momento di ricaricare le energie, perché dall’inizio dell’anno hai vissuto periodi fortunatissimi e periodi di forte stress.

C’è ancora da aspettare per il segno del Leone

Se le stelle di maggio premiano questi 3 segni zodiacali, voltano le spalle al segno del Leone. Venere in posizione sfavorevole, crea dei problemi in amore. Potreste mettere in discussione una storia che dura da molto tempo o subire alcune decisioni del vostro partner. Il Leone deve procedere con cautela, aspettando pazientemente tempi migliori. Se l’amore sta vivendo un periodo sfavorevole, in ambito lavorativo, invece, stanno per arrivare delle grandi novità. Non si esclude un cambio di sede o, addirittura, di città.