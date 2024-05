Arriva al cinema uno dei film horror più attesi dell’anno. La critica lo ha definito uno dei migliori titoli del 2024. Imperdibile!

Al cinema, il genere horror è uno dei preferiti dagli spettatori. Soprattutto, da quelli più giovani, anche se tanti fan sono più grandi. Del resto, sono titoli che incassano bene, aiutando le sale con i loro incassi. Giovedì, sta per debuttare un film horror tra i più attesi dell’anno. Imperdibile!

Dopo la pandemia, le sale cinematografiche stanno cercando di risalire la china. Non è facile, perché molti spettatori si sono abituati a vedere i film comodamente a casa. Pazienza se lo fanno a distanza di qualche mese dall’uscita nei cinema, ma sicuramente si risparmia.

Chi abita nelle grandi città, infatti, deve tener conto del costo del parcheggio. Da sommare a quello dei biglietti e degli eventuali popcorn e bibite che si comprano. Mettendo tutto insieme, una coppia potrebbe spendere anche intorno ai 35-40 euro per vedere un film. Ovvero, il costo mensile di una piattaforma a pagamento, dove di pellicole ne vedi molte di più. Certo, nulla può battere l’emozione di un film visto in sala, su grande schermo. Anche perché ci sono giornate ed orari nei quali il biglietto costa meno. E con i mezzi pubblici si risparmia e si può fare a meno di mangiare mentre si guarda il film.

Arriva al cinema uno dei film horror più attesi dell’anno. Riguarda anche la danza classica

Insomma, spesso è una scusa quella del costo dei film, al cinema, per giustificare la nostra pigrizia. Vuoi mettere la bellezza di vederti un horror sul grande schermo, che ti fa saltare sulla poltroncina del cinema? La paura si fa più grande, anche perché non si può girare canale o stoppare il film come a casa.

Se amate questo particolare genere, sappiate che da giovedì arriva un horror tra i più attesi del 2024. I critici, che lo hanno già visto, ne hanno parlato con entusiasmo. In effetti, a leggere la trama, la curiosità di vederlo cresce e non di poco.

Ecco di che film si tratta e di cosa parla. Farete tanti salti sulla poltroncina del cinema

Chi vi dice che arriva al cinema uno dei film horror più attesi dell’anno ha ragione. Si tratta di Abigail ed ecco la trama. Un gruppo di criminali ha l’infausta idea di rapire una ballerina bambina, figlia di un boss della malavita. Devono tenerla in consegna, in una villa abbandonata, per un giorno, in attesa del riscatto.

Loro sono in sei e tutto sembra molto facile, trattandosi di una bambina dodicenne. Peccato che, in realtà, la ragazzina sia una vampira e potete immaginarvi cosa accadrà in quelle mura. Pretesto per girare un film vecchia maniera, ma che è anche parecchio divertente, oltre a far paura. Un horror perfetto, recitato e diretto molto bene. Insomma, uno di quei film da non perdere, in questo 2024. Buona visione, anzi buono spavento, in sala.